Возобновились чартеры из Гомеля в Египет – Минтранс. Сколько лететь?

Опубликовано: 24.01.2024 09:35 , Обновлено: 31.01.2024

Чартерные рейсы из аэропорта Гомель в Египет возобновились. Об этом сообщил Минтранс Беларуси. Время перелета – чуть более 6 часов.

Загрузка первого чартера 100-процентная – 176 пассажиров, сообщил зам. генерального директора по аэропортам государственного предприятия «Белаэронавигация» Владимир Череухин:

«Рейс в Шарм-эль-Шейх выполняет борт «Белавиа» Boeing-737-800. Время перелета – чуть более 6 часов».

С мая планируется открыть летную программу из Гомеля в Анталию, а также изучается возможность организации рейсов из аэропорта в Санкт-Петербург, Сочи и Грузию, добавил Череухин.

Директор рассказал, почему билеты «Белавиа» дороже, чем у конкурентов. Когда подешевеют?

Напомним, ранее в «Белавиа» пояснили, что «до 2020 года были задействованы все областные аэропорты, сейчас авиакомпания восстанавливает приостановленные маршруты».

Телеграф также рассказывал, что государственная авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в Национальном аэропорту Минск идет обновление оборудования системы обработки багажа. И что это может привести «к увеличению времени регистрации пассажиров, обработки, досмотра и комплектации багажа». И, как следствие, – «к задержке рейсов».

«Белавиа» объявила о возможных задержках рейсов до конца марта. Что случилось?