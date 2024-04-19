Поляков предупредили о "волне арктического холода" на выходные. Дойдет ли до Беларуси?

Опубликовано: 19.04.2024 13:32 , Обновлено: 19.04.2024

Непогода в виде дождей и мокрого снега продолжится в Беларуси и на предстоящих выходных, 20 и 21 апреля. А на понедельник, 22 апреля, Белгидромет спрогнозировал ухудшение погодных условий из-за циклона. Теплая весна не придет пока и в Польшу: местные синоптики пообещали жителям, что в страну хлынет "волна арктического холода". Дойдет ли до нашей страны?

Как рассказали в Белгидромете, 20 апреля погоду в Беларуси будет определять “холодная неустойчивая воздушная масса”. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем дожди продолжатся во многих районах страны, а на севере вместе с ними ожидается мокрый снег.

Также на этот день синоптики спрогнозировали слабый туман и гололед утром и ночью, на отдельных участках дорог - гололедицу. Ветер, по прогнозу Белгидромета, ночью будет слабый и умеренный, а вот днем - порывистый и даже сильный порывистый.

Что касается температуры воздуха, то ночью в целом по стране она составит от +1 до +5°С, а в Витебской области ожидаются заморозки до -3°С. А вот днем воздух прогреется до +8°С по северу и до +15°С по югу.

На 21 апреля синоптики спрогнозировали облачную с прояснениями погоду, определять ее будут атмосферные фронты от циклона, который смещается с Черного моря на Брянскую область России. Так же, как 20 апреля, ночью, утром и днем пройдут дожди, причем в юго-восточных регионах Беларуси - сильные дожди. И тоже днем усилится ветер.

Из-за апрельского снегопада жители трёх районов Витебщины остались без света

На севере, по прогнозу Белгидромета, в ночное время ожидаются заморозки до -1°С, в целом по стране - от +1 до +6°С. Днем же столбик термометра прогреется до +13°С.

А вот 22 апреля , как отметили в метеорологической службе, погодные условия ухудшит циклон, который смещается с Брянской области России на восток Беларуси. На большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах - сильные осадки. Также на понедельник Белгидромет спрогнозировал порывистый, а местами сильный порывистый ветер.

Вслед за Витебском. На территории ещё одной области решили вернуть отопление

Температура воздуха 22 апреля будет примерно такая же, как и на выходных: ночью - от +1 до +7°С, днем - от +3 до +12°С.

Специалисты Telegram-канала Nadvorie объяснили, что сильные осадки утром 21 апреля в Гомельской области будут обусловлены циклоном, который сформировался над Средиземным морем и будет двигаться на территорию Беларуси.

“По мере продвижения циклона Н на север осадки охватят всю восточную половину страны. Предварительно, осадки без снега, при температуре +4..+9°С”, - написали в источнике.

Скриншот: windy.com

Ранее Telegraf.news показывал, как утром 19 апреля в Витебской, Минской, Могилевской областях Беларуси пошел снег. Особенно “повезло” Орше: там он шел крупными хлопьями и не таял на земле.

«Опять резину менять?» — Белорусы поделились видео снегопада в апреле. Какой регион «замело»?