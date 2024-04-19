Из-за апрельского снегопада жители трёх районов Витебщины остались без света

Опубликовано: 19.04.2024 12:28 , Обновлено: 19.04.2024

В пятницу, 19 апреля, на Витебщине в нескольких регионах из-за выпавшего снега отключилось электричество. Об этом "Витебскэнерго" сообщило в своём телеграм-канале.

“Неблагоприятные погодные условия привели к временным отключениям электрической энергии в некоторых населенных пунктах преимущественно Оршанского, Сенненского и Толочинского районов. По состоянию на 11:30 в устранении нарушений задействованы 7 бригад, около 40 человек, 7 единиц спецтехники”, — сообщили в телеграм-канале “Витебскэнерго”.

Из-за сильного мокрого снега и порывистого ветра объекты энергетики в Витебске перешли в режим “повышенной готовности”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Беларуси 19 апреля пошел снег. Пользователи TikTok поделились видео.

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