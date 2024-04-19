"Опять резину менять?" - Белорусы поделились видео снегопада в апреле. Какой регион "замело"?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2024 10:19 , Обновлено: 19.04.2024

Хоть на календаре уже вторая половина апреля, зимняя погода не спешит прощаться с белорусами. Как и обещали синоптики, 19 апреля в Беларуси пошел снег и мокрый снег. Пользователи TikTok поделились видео.

Больше всего, судя по фотографиям и видео в соцсетях, “повезло” Витебской области. К примеру, в Орше, судя по видео, снег шел крупными хлопьями и не таял, а создавал снежный покров.

“После +24 в марте ловите снег”, - поделилась еще одним видео из Орши белоруска.

Снег шел и в других городах Витебской области, однако не так обильно, как в Орше. К примеру, есть ролик из Витебска.

“Опять резину менять?” - написал под еще одним видео из Витебска юзер TikTok.

А другой пользователь из деревни Харлинцы в Толочинском районе Витебщины, показывая кадры апрельской метели, пошутил, что “конец света будет наступать именно так”.

Снег также шел в Минской области. К примеру, есть ролик из столичного аэропорта.

Не обошел стороной апрельский “сюрприз” и Белыничи Могилевской области. Там шел мокрый снег, суд по видео.

Своими фотографиями заснеженных цветущих клумб и деревьев поделились и читатели телеграм-канала о погоде Nadvorie.

Напомним, на 19 апреля Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Синоптики спрогнозировали сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега по северо-восточной части Беларуси и усиление ветра порывами 15 — 20 м/с (54 — 72 км/ч) по восточной части страны.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 19 апреля. Какому региону пообещали сильный снегопад?