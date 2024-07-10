Польша перестала пропускать все грузовики через последний КПП на границе с Беларусью

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Опубликовано: 10.07.2024 12:59 , Обновлено: 10.07.2024

Польские таможенники в среду, 10 июля, перестали пропускать все грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через последний действующий грузовой контрольно-пропускной пункт "Козловичи" (с сопредельной стороны - "Кукурыки"). Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси.

“Польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска “Козловичи”, - сообщили в ГТК.

По данным белорусского ведомства, за одну ночь на границе выросла очередь из грузовиков как минимум в 600 фур.

Одновременно с этим в обратном направлении - из Польши в Беларусь - грузовики по-прежнему пропускают, но “гораздо медленнее обычного”. Ссылаясь на слова самих водителей, пересекших границу, польские таможенники “усилили контроль”.

В белорусском ГТК призвали водителей большегрузов “учитывать данный факт при планировании маршрута следования через границу”.

Обновлено Между тем, по данным Гопогранкомитета на 12:00 10 июля, грузовики польская сторона всё же пропускает на свою территорию, хоть и крайне медленно. Так, как сообщили белорусские пограничники, за сутки сопредельная сторона "9% фур от нормы" (её для себя установила белорусская сторона на уровне 50 грузовиков в час, польские пограничники никакие нормы пропуска авто через КПП не озвучивают). По их данным, за час границу пересекали всего 4 фуры.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о решении ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на последнем оставшемся открытым пограничном переходе “Кукурыки-Козловичи” глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил ещё 20 февраля. Теперь же, судя по всему, ограничения коснулись не только грузовиков на белорусских номерах, но и других стран.

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О том, что польские власти рассматривают вопрос закрытия последних двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью, в конце прошлого месяца заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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В начале июля также были анонсированы серьёзные изменения на одном из крупнейших железнодорожных терминалов на границе Беларусью — в Малашевичах Люблинского воеводства. Польские власти пообещали ужесточить там проверки и ввести “очень детальный контроль”.

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Из-за этих усиленных “проверочных мероприятий” 2 июля в Малашевичах возникли “временные трудности” с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

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