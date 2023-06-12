Почему в Беларуси похолодало? Синоптики рассказали, вернется ли жара на неделе 13-18 июня

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Опубликовано: 12.06.2023 14:05 , Обновлено: 12.06.2023

Во многие районы Беларуси пришли долгожданные (однако небольшие и кратковременные) дожди, а вместе с ними и прохлада. Вероятно, такая погода останется, как минимум, на ближайшие дни. Но жара все-таки вернется? Посмотрели, где синоптики спрогнозировали небольшие для лета температуры, а где вообще объявили красный уровень опасности на неделе 13-18 июня.

Почему похолодало в Беларуси?

Как сообщали в Белгидромете, на погоду в Беларуси в субботу 10 июня повлиял атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса. А 11 июня республика оказалась на периферии скандинавского антициклона, при этом в южных и юго-западных районах страны сохранилось влияние фронтального раздела.

Таким образом, во многие места нашей страны пришли если не грозы, то небольшие дожди или, как минимум, облачность.

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Кстати, накануне участницы народного фольклорного ансамбля «Острянка» из деревни Старый Дедин Климовичского района Могилёвской области провели традиционный обряд «Зазывания дождя». Такой обряд местные жители издавна проводили в засушливую пору — чтобы чтобы наливалось зерно и шли в рост травы перед покосом. В этот раз необычный способ, сохранённый местными активистками от предков, тоже не подвёл. Как сообщили местные жители, во время обряда, действительно, пошёл дождь.

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Прогноз погоды в Беларуси на 13-18 июня

По словам известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, на этой неделе «северные ветры принесут скандинавскую прохладу» и температура воздуха будет немного ниже нормы.

«В большинстве районов рассчитывать на хорошие продолжительные дожди не приходится. А локальные коротковременные дожди не повлияют на атмосферную и почвенную засуху», — дал эксперт свой неутешительный прогноз.

Как сообщили в Белгидромете, во вторник, 13 июня погоду в Беларуси «будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по южной половине страны сохранится влияние теряющего активность фронтального раздела».

Специалисты в этот день ожидают переменную облачность. Дожди — лишь кратковременные и только по южной половине Беларуси. А вот ветер спрогнозировали северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый.

Что касается температуры, то ночью обещают +4..+10°С, по южной половине — до +13°С. Днем воздух прогреется до +17..+23°С.

В среду 14 июня «скажется влияние неустойчивой воздушной массы». По прежнему обещают переменную облачность. И снова кратковременные дожди лишь «местами по стране», однако, возможны грозы. Ветер — северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температуру воздуху синоптики спрогнозировали следующую: ночью +6..+13°С, днем +20..+27°С, при этом в юго-западных районах она составит +17..+19°С.

В четверг 15 июня «погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающейся с Карпат». Сюрпризов ожидать не стоит: все также переменная облачность, дожди лишь по юго-западу, местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Ночью температуру ожидают от+9..+15°С. Днем воздух прогреется от +23 до +28°С. Хотя на юго-западе будет прохладнее +19..+22°С.

Что касается конца недели, то, по предварительным прогнозам метеорологов, в выходные 17-18 июня вернется жара. Говорят, что днем в субботу воздух прогреется до +27 °C, а в воскресенье — +24 … 28 °C.

Красный уровень опасности

Кстати, 13-15 июня жителям Минской области стоит быть предельно внимательными. В этой области Белгидромет объявил штормовое предупреждение и красный уровень опасности. Там сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Такая же ситуация будет в эти дни местами и по Витебской и Могилевской областям.

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