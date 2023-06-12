«Размножается как саранча» - Брест атаковала американская бабочка
В Бресте в июне случилось нашествие американских бабочек.
Американские бабочки, точнее ее гусеницы, заполонили город. Насекомое быстро размножается, «как саранча», написал «Виртуальный Брест».
В соцсетях люди стали выкладывать фото и видео и призывать власти принять меры.
Вот что наблюдали на улице Луцкой:
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А вот на Я. Купалы:
Отмечается, что локальные очаги нашествия американских бабочек были в Бресте и в прошлые годы, и с ними успешно боролись.
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Американская белая бабочка — бабочка из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур (всего до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений).
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Как бороться с американской бабочкой?
Нужно уничтожать лишние сухие ветки, проводить регулярную прополку от сорняков, вспашку междурядий вокруг деревьев и кустарников.
Также рекомендуется убирать растительные остатки из-под повреждаемых бабочкой деревьев, очищать их стволы от отмершей коры, обмазывать их известью.
Кстати, ранее Телеграф писал о том, что в 2021 году в Брестской области ввели карантин на три года. Дело было в нашествии американской белой бабочки:
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