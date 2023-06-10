Стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы

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Опубликовано: 10.06.2023 09:48 , Обновлено: 10.06.2023

Участницы народного фольклорного ансамбля «Острянка» из деревни Старый Дедин Климовичского района Могилёвской области провели традиционный обряд «Зазывания дождя». Такой обряд местные жители издавна проводили в засушливую пору - чтобы чтобы наливалось зерно и шли в рост травы перед покосом. В этот раз необычный способ, сохранённый местными активистками от предков, тоже не подвёл. Как сообщили местные жители, во время обряда, действительно, пошёл дождь.

Как рассказали в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы, древний обряд “Зазывания дождя” в деревне Старый Дедин был восстановлен в 2009 году после фольклорных экспедиций. Работники районного Центра культуры подробно описали этот обряд со слов старожилов и возродили его. Теперь он стал традиционным и проводится из года в год в жаркую погоду.

В 2016 году обряд даже был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Суть обряда сводится к символическому перепахиванию реки. Традиционно это делали женщины, причём тянуть за собой плуг по реке они должны были полностью без одежды, приговаривая при этом определенные ритуальные слова-призывы.

Современные хранители древнего белорусского обряда его несколько видоизменили, чтобы не смущать наблюдающих видом голых женских тел. В место этого женщины облачились в праздничные рубашки и, зайдя в воду, «пахали воду»: две из них тянули плуг, третья шла за ними, а четвёртая - погоняла пугой. Остальные участницы обряда пели традиционную песню-призыв, рассказали журналисты Климовичской районной газеты «Родная нива» и поделились колоритными фотографиями:

“И вдруг, в одно мгновение, как по взмаху волшебной палочки, пошел дождь. А ведь минуту назад светило солнце и на небе не было ни одной тучки. Вот и не верь после этого в магическую силу древних ритуалов”, - поделились журналисты наглядным эффектом обряда.

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