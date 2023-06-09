В Беларусь идут грозы - Учёные рассказали, как остаться сухим в ливень, если нет зонта

Опубликовано: 09.06.2023 13:44 , Обновлено: 09.06.2023

В ближайшие дни в Беларуси, согласно прогнозам синоптиков, ожидается небольшое похолодание, но при этом высока вероятность кратковременных дождей с грозами. Между тем, учёные развеяли мифы и рассказали, что лучше делать, если вас внезапно застиг дождь, а зонта при себе не оказалось - бежать поскорее в укрытие или делать это не торопясь?

Согласно информации телеграм-канала «Надвор’е», 9 июня ливни и грозы ожидаются главным образом по востоку (именно там сейчас проходит холодный фронт) и по югу – юго-западу страны (где господствует тёплая неустойчивая воздушная масса).

На опубликованных авторами канала спутниковых снимках отчётливо видно, где уже начал обостряться холодный фронт.

Карты метеорадаров, публикуемые Белгидрометцентром, также указывают на то, что в отдельных районах страны 9 июня повышена вероятность гроз и ливней.

Такая ситуация сохранится в ближайшие несколько дней, судя по обновлённому прогнозу Белгидромету. Там сообщили, что в субботу, 10 июня , сильные дожди можно ожидать по югу Беларуси, кратковременные дожди с грозами пройдут днём в Брестской и Гомельской областях. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +24°С днём, а ночью от +6..+9°С по северу страны, до +10..+16°С по югу ночью.

Синоптики предупредили, что 11-12 июня Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, но в южных и юго-западных районах влияние фронтального раздела всё ещё сохранится.

В воскресенье, 11 июня , ночью будет +4..+11°С, днём - до +22°С. Кратковременные дожди с грозами можно ожидать в южных районах.

Там же, а также в юго-западных районах дожди с грозами ожидаются и в понедельник, 12 июня . На севере Беларуси в эту ночь температура может опуститься до +3°С, а максимальная температура днем составит +17..+23°С (в юго-западных районах - от +13 до +16°С).

Что делать белорусам во время ливня - бежать или не бежать?

Между тем, учёные провели ряд исследований, чтобы развеять миф о том, что под проливным дождем человек без зонта быстрее и сильнее вымокает, если быстро бежать в укрытие. Мнения на этот счёт постоянно расходятся. Одни говорят, что когда вы бежите, вы меньше времени проводите под дождем и остаетесь более сухими. Другие считают, что при быстром беге увеличивается и движение струй дождя - они активнее бьют по телу не только сверху, но и спереди и, таким образом, человек сильнее промокает.

Решение этого вопроса оказалось не таким простым, как кажется на первый взгляд. Учёные пояснили, что всё зависит от большого количества параметров, например:

характера и интенсивности осадков

скорости и направления ветра

телосложения человека

осанки человека во время бега

Поскольку факторов так много, математики, физики, метеорологи и даже телеведущие популярных шоу, развенчивающие гуляющие в народе мифы, десятилетиями ломали голову над этим вопросом и порой получали очень противоречивые результаты, отмечает немецкое издание Focus.

Так, математик Дэвид Э. Белл занимался этим вопросом еще в 1967 году и опубликовал статью со своим исследованием в Mathematical Gazette. Он пришел к выводу, что бег позволяет оставаться человеку суше примерно на 10% по сравнению с тем, кто не спеша идёт в укрытие.

В 1987 году физик Алессандро де Анджелис подтвердил эти предположения в собственных исследованиях — но оба исследователя задались вопросом, оправдано ли дополнительное усилие, вызванное бегом, при таком небольшом эффекте.

Метеорологи поставили под сомнение эти гипотетические исследования в 1996 году, поскольку ранее игнорировались такие факторы, как скорость ветра и положение тела. Так были проведены практические испытания и авторы новых исследований пришли к выводу: бегущий человек остаётся на 40% суше , чем идущий.

Позднее итальянский исследователь Франко Боччи заявил в своей статье в European Journal of Physics , что существует “идеальная скорость” бега в дождь, особенно для стройных людей, когда дует попутный ветер. Таким образом, инстинктивный рефлекс бежать ближайшему подъезду или дереву в ливень оказался научно подтверждённым.

Единственный момент, на который призывают обращать внимание учёные, это то, насколько мокрые дорожки, по которым вы бежите: если дождь идёт давно и они успели промокнуть, высок риск поскользнуться, а это может привести к куда более печальным последствиям, чем промокшая одежда.