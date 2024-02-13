«По всей Беларуси такие танцы» - Жители Бобруйска показали видео «финтеса на льду»

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2024 16:36 , Обновлено: 13.11.2024

Пользователь соцсети TikTok из Бобруйска показал видео "бесплатной беговой дорожки", в которую из-за гололёда превратился тротуар во дворе одной из многоэтажек города. Зрители оставили под роликом, который уже набрал больше 135 тыс. просмотров, сотни комментариев, в которых признались, что "по всей Беларуси такие танцы" можно наблюдать в эти дни.

Тщетные попытки мужчины продвинуться хоть на шаг по обледенелому тротуару вызвали у пользователей соцсети и смех, и сочувствие, и искреннее понимание, поскольку с гололедицей в феврале периодически сталкивались абсолютно все регионы Беларуси.

Впрочем, многие смогли рассмотреть в ситуации выгоду и плюсы - после такого “фитнеса на льду” “в тренажерку можно не идти”.

“А я то, в спортзале за беговую дорожку платил, а тут беги - не хочу”, - написал один из комментаторов.

Другие зрители отметили силу воли и упрямство мужчины, который упорно сражался со стихией, хотя, по мнению некоторых, ему было бы “проще на четвереньках”, а подъезд “мог бы и на встречу подойти”.

“Упёртый парень! Дойдёт по-любому! Главное не сдаваться”, - поддержали мужчину в комментариях.

А некоторым мужчина на видео напомнил “повелителя ветра” из Минска, которому летом пришлось заниматься похожим “фитнесом”, но уже из-за другой погодной аномалии - сильного ветра. Отчаянные попытки преодолеть силу штормового ветра сняли на видео жители нескольких многоэтажек в столичном районе Чижовка, после чего мужчина “проснулся звездой” TikTok.

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Сочувствующие комментаторы также призвали бобруйчанок, “не ругайте мужей за поздний приход с работы”.

“Возможно, они просто несколько часов не могли попасть в свой подъезд”, - написал один зритель.

Между тем, судя по комментариям, похожая ситуация складывается в эти дни и в других городах Беларуси - Могилёве, Кореличах, Жлобине, где “пройтись по городу - целый квест” для жителей и они “изо всех сил стараются дотянуть до конца зимы целыми”.

Тем временем другой пользователь соцсети выложил видео, в котором показал, как в Оршанском районе борются с гололедицей. Мужчину возмутило, что песок на обледеневшую проезжую часть высыпали кучками, по сути, оставив не тронутой (а следовательно - скользкой и потенциально опасной для машин и пешеходов) большую часто дороги.

Зрители под видео в большинстве своём поддержали автора видео, отметив, что при таком подходе складывается впечатление, что те, кто “посыпает дороги сам по ним не ездит на своих авто”, однако нашлись и те, кто встал на сторону дорожных служб.

“Посыпают - не нравится, не посыпают - не нравится, вам не угодишь”, - написал один из комментаторов.

Ранее Телеграф сообщил, что в Госавтоинспекции Беларуси рассказали о первых жертвах “гололедных” аварий с начала этой недели, а синоптики дали свой прогноз, сколько дней продлится такая аварийно-опасная ситуация.

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