Дороги Беларуси превратились в «стекло». Появились первые жертвы «гололедных» ДТП. Сколько дней продлится?

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Опубликовано: 12.02.2024 13:07 , Обновлено: 12.02.2024

Февраль наглядно продемонстрировал свою "лютую" сущность, если не суровыми морозами, то непрекращающейся гололедицей на дорогах страны, которые к понедельнику, 12 февраля, превратились, по словам белорусов, "в стекло". В Госавтоинспекции рассказали о первых жертвах "гололедных" аварий, а синоптики дали свой прогноз, сколько дней продлится такая аварийно-опасная ситуация.

Постоянные температурные колебания, от плюса к минусу, которые наблюдались в Беларуси и в минувшие выходные, и в начале новой рабочей недели, ко вторнику вылились в настоящий ледяной каток на дорогах и тротуарах. Соцсети закидали видео, наглядно демонстрирующие, в каких условиях приходится людям по утрам добирать на работу и учёбу.

“У нас гололёд. Всё как стекло, вся дорога - идти вообще невозможно”, - рассказала автор видео из Орши Витебской области, а в комментариях ей ответили, что аналогичную ситуацию сегодня можно наблюдать и в самом областном центре, и в столичном Минске, и в других регионах страны. Их слова подтвердили и видео других пользователей, например, из Могилёва.

А одна минчанка пожаловалась в TikTok на то, что во дворе дома по улице Притыцкого песком “никто не посыпает ни дорогу, ни тротуар”, из-за чего там “невозможно проехать и пройти пешеходам”, а также уже произошло несколько мелких ДТП. Она также наглядно продемонстрировала, как непросто водителям даже просто двинуться с места в условиях такого гололеда.

“Было оставлено две жалобы никто не реагирует. Так же уже были случаи что машин стягивало на другие авто припаркованные. В контейнерах, где должен быть песок, пусто. И куда же он делся, если за зиму никто им не посыпал. Кто будет отвечать, если не дай бог кому то сильно ударят автомобиль?”, - возмутилась автор ролика.

Именно автомобилистам в такую погоду приходится сложнее всего - управление авто на скользкой дороге требует особого внимания и мастерства от водителя. Судя по сводкам ГАИ, в совершенстве этими навыками владеют далеко не все. Так, внешнее кольцо столичной кольцевой автодороге утром 12 февраля встало в огромной пробке из-за того, что грузовик в районе улицы Ташкентской ушел в неуправляемый занос.

А в Полоцком районе Витебской области утром на трассе Р-46 “Полоцк-Минск” ГАИ открыла счёт жертвам “гололёдных” ДТП: вблизи деревни Семенец 61-летний водитель за рублем легковой KIA Sorento не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan.

В результате аварии два пассажира французской легковушки - 71-летний мужчина и 72-летняя женщина - погибли на месте. Водителя (мужчину 48 лет) увезли в больницу на “скорой”.

Не только гололёд. В ГАИ предупредили о ещё одной опасности

Тем временем в ГАИ предупредили о ещё одном потенциально опасном “неблагоприятном атмосферном явлении” - сильном тумане, из-за которого на дорогах сегодня сильно затруднена видимость.

Водителям напомнили о необходимости ехать с такой скоростью, чтобы она “обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства”, а также о соблюдении дистанции и бокового интервала и недопущении “резких маневров и торможений”.

При этом, согласно обновленному прогнозу Белгидромета, оранжевый уровень опасности из-за тумана в ближайшие 12 часов распространится на четыре области Беларуси - Минскую, Могилевскую, Брестскую и Гомельскую. Видимость в тумане может составлять всего 100-500 метров . Ситуация с туманами, по прогнозу синоптиков, не улучшится в ближайшие сутки в трёх областях - Минской, Могилевской и Гомельской.

Что касается гололедицы, то она фигурирует в прогнозах Белгидромета ещё как минимум три дня - до четверга, 15 февраля.

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Ранее Телеграф сообщил, что с 12 по 14 февраля в Беларуси прогнозируются дожди, мокрый снег и гололёд с гололедицей, а синоптики телеграм-канала о погоде “Надвор’е” предупредили, что с четверга, 15 февраля, страна “окажется на окраине антициклона”, и спрогнозировали морозы, но “не сильно ниже -15°С”.

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