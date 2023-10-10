"Интересно, он дошёл?" - "Повелитель ветра" из Минска проснулся звездой, набрав миллионы просмотров в TikTok
Непогода, накрывшая в минувшие выходные всю страну, для одних белорусов обернулась финансовыми тратами из-за поваленных деревьев и сорванных крыш домов, а другим подарила шанс стать знаменитым. Так случилось с мужчиной в Минске, чьи отчаянные попытки преодолеть силу штормового ветра сняли на видео жители нескольких многоэтажек в столичном районе Чижовка.
Необычности ситуации добавило то, что упорную борьбу со стихией наблюдали едва ли не все жители многоэтажек, во дворе которого и разворачивались эти эпичные события. Как результат - TikTok завален роликами, на которых мужчина усиленно сопротивляется ветру и отказывается менять траекторию движения, строго следуя вперёд, несмотря на то, что получается это из-за сильных порывов не очень удачно.
Самый популярный ролик к 10 октября набрал уже больше 3,1 млн просмотров, но если учесть, что есть ещё с десяток схожих видео, снятых с разных ракурсов, то общее количество просмотров приключений “повелителя ветра” из Минска (именно так мужчину теперь именуют в интернете) точно перевалит за 5 миллионов.
[link href=“https://www.tiktok.com/@katrin35_?refer=embed” title=“@katrin35_” target=“blank” rel=“noopener”] @katrin35 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“погодаужас” target=“_blank” rel=“noopener”] #погодаужас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Ветер-с-моря-6812578490198525953?refer=embed” title=”♬ Ветер с моря - Натали” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Ветер с моря - Натали [/link]
Как рассказали сами жители домов, откуда велась съёмка, в комментариях под одним из видео, за упорными попытками целеустремленного мужчины наблюдал наблюдал “весь дом - переживал и вёл трансляцию”. Теперь его считают не иначе как “звездой тиктока”.
“Он хотя бы знает, что проснулся звездой?”, - задался вопросом один из комментаторов, однако пока имя героя роликов остается неизвестным.
[link href=“https://www.tiktok.com/@victoria_bes?refer=embed” title=“@victoria_bes” target=“_blank” rel=“noopener”] @victoria_bes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“чижовка” target=“_blank” rel=“noopener”] #чижовка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0?refer=embed” title=“погодабомба” target=“_blank” rel=“noopener”] #погодабомба [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA2023?refer=embed” title=“минск2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“вэтотдень” target=“_blank” rel=“noopener”] #ВэтотДень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7019199093117389569?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - user7119066762467” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - user7119066762467 [/link]
Впрочем, не только имя упрямого мужчины волновало зрителей. Многие комментаторы задались вопросом, дошёл ли “повелитель ветра” до своей цели.
“Парнишка если это читаешь, отзовись. Ты дошёл или ещё там стоишь?”, - написал один из них.
[link href=“https://www.tiktok.com/@carlifegroup?refer=embed” title=“@carlifegroup” target=“_blank” rel=“noopener”] @carlifegroup [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“юмор” target=“_blank” rel=“noopener”] #юмор [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/carlifegroup?refer=embed” title=“carlifegroup” target=“_blank” rel=“noopener”] #carlifegroup [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF?refer=embed” title=“хочувтоп” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочувтоп [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7032574570612083457?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - s_musics_s” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - s_musics_s [/link]
“Покажите пожалуйста, где он сказал,что дошёл!”, - призвала другая зрительница, переживая за судьбу “героя Чижовки”.
Напомним, на днях ещё одно видео из Минска поразило пользователей TikTok. На нём в обычном прохожем на одном из перекрёстков города разглядели домашнего эльфа Добби из саги о Гарри Поттере.
«За носками в «Еврик»» — в Минске на улице заметили эльфа Добби