Как белорусам ездить по “стеклу” на дороге? Вот что нужно заранее знать о заносах в гололедицу

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Опубликовано: 13.02.2024 08:39 , Обновлено: 13.02.2024

Погода в Беларуси в последнее время не слишком благосклонна к нам. На дорогах образовывается гололедица, из-за которой количество ДТП возрастает в разы. Поэтому каждому водителю необходимо заранее знать несколько правил и приемов вождения на скользких поверхностях.

Гололедицу на дороге не всегда легко заметить. Иногда она представляет собой тонкий, невидимый слой льда на асфальте.

Основное правило — делать как можно меньше резких движений. Если есть возможность, лучше заранее спланировать торможение.

Важно! Экстренное торможение может закончиться попаданием в сугроб или придорожную канаву из-за полной потери сцепления с дорогой.

Вместо того чтобы тормозить с полной силой и в последний момент, лучше использовать медленное замедление после того, как вы убрали ногу с педали газа. Можно также использовать торможение двигателем, то есть постепенное понижение передачи (без резкого отпускания сцепления!).

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Занос

Чтобы избежать заноса, следует также избегать резких движений рулем - в противном случае вас ждет тот же сценарий, что и при резком нажатии на педаль тормоза.

А если занос неизбежен? Это зависит от его типа. Когда задняя ось теряет сцепление с дорогой, сделайте контрруление, вернув автомобиль на нужную траекторию, посоветовали эксперты Auto Swiat. Но не нажимайте на тормоз, потому что, по мнению инструкторов по безопасности, это усугубит занос.

Если у вас недостаточная поворачиваемость (проскальзывание передних колес), следует убрать ногу с педали газа и уменьшить поворот руля, а затем плавно повторить его, как только передняя ось восстановит сцепление с дорогой.

Также зимой не забывайте снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы оставить себе (и окружающим!) буфер безопасности.

Кроме того, стоит помнить - другие водители могут растеряться, а исправить ошибки на скользкой дороге гораздо сложнее.

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