Первая область Беларуси объявила о старте отопительного сезона
Власти Витебской области 24 сентября определились с точной датой начала отопительного сезона в регионе. Пока речь идёт о подаче тепла лишь на объекты социальной сферы. Узнали, когда потеплеет в садах и школах и стоит ли ждать тепла в жилых домах.
Начать отопительный сезон на Витебщине решили “с учётом сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха” в течение последней недели и в связи с прогнозируемым синоптиками дальнейшим понижением среднесуточных температур, пояснили в официальном Telegram-канале областного исполнительного комитета.
Решение о подаче тепла на социально значимые объекты было одобрено областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения. Речь о следующих объектах:
- детских садах,
- школах,
- лечебно-профилактических и медицинских учреждениях,
- учреждениях социального обеспечения,
- специализированных учебно-спортивных учреждениях,
- музеях,
- государственных архивах,
- библиотеках,
- гостиницах.
По решению областной администрации, систему отопления там начнут запускать уже в четверг - с 25 сентября .
Холода в Беларусь пришли на две недели? Синоптики предупредили о антициклональном блоке
А когда в остальной Беларуси?
В целом коммунальные службы белорусских регионов уже начали активную подготовку к отопительному сезону. Этому способствовало резкое похолодание, о котором заранее предупредили синоптики. Так, коммунальные службы Слонима (Гродненская область) уже с 23 сентября начали заполнять системы отопления жилых домов.
В Беларуси начнут включать отопление? В ЖКХ предупредили о наполнении батарей
По общему правилу, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трех суток. В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление местные власти вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8° С в течение всё тех же трех суток.
Однако точную дату включения отопления в других регионах пока не озвучивали. Накануне в официальном Телеграм-канале столичного предприятия Минскэнерго поделились статистикой за прошлые годы и предложили посмотреть на погоду за окном.
В Минскэнерго намекнули, когда включат отопление — «Трудно понять»