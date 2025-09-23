В Минскэнерго намекнули, когда включат отопление - "Трудно понять"

Опубликовано: 23.09.2025 17:47 , Обновлено: 24.09.2025

В официальном Телеграм-канале столичного предприятия Минскэнерго сообщили, что не могут назвать точную дату включения отопления. Зато поделились статистикой за прошлые годы и предложили посмотреть на погоду за окном.

Согласно данным Минскэнерго, в Минске тепло в жилых домах включали в такие даты:

2020 ~ 13 октября,

2021 ~ 22 сентября,

2022 ~ 28 сентября,

2023 ~ 09 октября,

2024 ~ 04 октября.

Таким образом, тепло в батареях может появиться даже в сентябре. Но для этого надо, чтобы совпали некоторые условия.

“Напоминаем, старт отопительного сезона производится только по решению Мингорисполкома. Социальные объекты (больницы, детские сады, школы) включают при установлении среднесуточной температуры +10 °С трое суток подряд, в жилье — при +8 °С”, - пояснили в столичной компании.

При этом в Минэнерго признались, что “глядя на погоду за окном, трудно понять, когда же начнется отопительный сезон” и спросили какие прогнозы у самых минчан.

Кстати, согласно прогнозу погоды в ближайшие две недели в Беларуси температура должна упасть ниже средней. Все из-за мощного блокирующего омега-блока, из-за которого в стране установится “антициклональный режим погоды”.

Резкое похолодание на этой неделе спровоцировал антициклон Petralilly, центр которого разместился над югом Скандинавского полуострова. Но хватит ли его для включения отопления - пока неясно.

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