В Беларуси начнут включать отопление? В ЖКХ предупредили о наполнении батарей

Опубликовано: 23.09.2025 13:24 , Обновлено: 24.09.2025

Коммунальные службы белорусских регионов в связи с резким похолоданием начали активную подготовку к отопительному сезону. В одном из городом заполнять системы отопления жилых домов пообещали начать уже во вторник, 23 сентября. Узнали, когда по батареям пустят горяченькую и в остальных регионах страны.

Первыми в отопительный сезон в 2025 году решили включиться коммунальные службы Слонима (Гродненская область). На официальной страничке Слонимского ГУП ЖКХв Instagram накануне вечером появилось соответствующее объявление.

“С 23 сентября 2025 года будет производиться заполнение системы отопления жилых домов. В случае выявления утечек и неисправности отопительных приборов, просьба незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу 115”, - объявили коммунальщики.

В свете оперативного прогноза Белгидромета такие шаги коммунальных служб не кажутся поспешными. Синоптики ещё вчера предупредили белорусов о резком похолодании: первые серьёзные ночные заморозки спрогнозировали в ночь на четверг, 25 сентября. По предварительны данным, местами в воздухе, а на почве во многих районах температура может опуститься до -3°С . И, судя по всему, это не “разовая акция”: в ночь на пятницу, 26 сентября, заморозки до -3°С ожидаются во многих районах по всей стране.

В связи с этим МЧС Беларуси продлило оранжевый уровень опасности ещё на день.

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Когда включат отопление по всей Беларуси?

В Беларуси отопительный сезон не привязан строго к календарным срокам и напрямую зависит от складывающейся погодной обстановки.

Условия запуска отопления в Беларуси пересмотрели в прошлом году. Согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трех суток.

В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление местные власти вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8° С в течение всё тех же трех суток.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусы начали отопительный сезон в этом году ещё в августе. Резкое похолодание в конце лета до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах значительно раньше обычного, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением - достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели.

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