Холода в Беларусь пришли на две недели? Синоптики предупредили о антициклональном блоке

📷 Фото

Опубликовано: 23.09.2025 14:23 , Обновлено: 23.09.2025

Авторы тематического Telegram-канала "Метеовайб" дали свой прогноз, как долго задержатся холода, резко обрушившиеся на Беларусь после очень мягкого начала сентября. Специалисты пояснили, что территория Республики оказалась под влиянием мощного блокирующего омега-блока, из-за которого в стране установится антициклональный режим погоды. Узнали, что он сулит белорусам и стоит ли ещё ждать тепла этой осенью.

Резкое похолодание на этой неделе спровоцировал антициклон Petralilly, центр которого разместился над югом Скандинавского полуострова.

“Он необычный, так как станет центральной областью формирующегося мощного омега-блока, по краям которого будут кружить малоподвижные циклоны. Данная омега-циркуляция заблокирует западный перенос воздушных масс и установит в ближайшие 2 недели на обширной территории, включая Беларусь, антициклональный режим погоды с небольшим количеством осадков”, - пояснили авторы Telegram-канала “Метеовайб”.

Исходя из данных европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, температурный фон в ближайшие две недели в Беларуси будет держаться ниже климатической нормы.

[inf]По данным Белгидромета, климатическая норма сентября в 1991-2024 годах составила в среднем +12,7°С .[/inf]

Самыми холодными, согласно оперативным прогнозам, из-за поступающей воздушной массы с Арктики станут ночи 25 и 26 сентября: по прогнозу “Метеовайба”, на почве на большей части территории страны, а в воздухе местами, ожидаются заморозки до 0..-4°С.

Их коллеги из тематического канала о погоде @nadvorie, в свою очередь, отметили, что столь суровые для сентября морозы Беларуси предрекла канадская модель GEM - как на почве, так и в воздухе.

“Уже завтрашним утром на почве возможны заморозки 0..-2° (на счёт заморозков в воздухе я чёт сомневаюсь), а вот после завтра, 25-го и особенно утром 26-го, как можно видеть по прогнозу канадской модели GEM, морозцы вдарят и в воздухе. Наиболее холодная ночь будет с 25 на 26 сентября: модель ожидает по северо-западу Беларуси морозцы от -2 до -4°. Дальше начнет теплеть”, - дали свой прогноз специалисты.

Они пояснили, что модель прогнозирования GEM, как правило, даёт европейским странам “наиболее холодный прогноз”. У остальных моделей, как отметили авторы канала, прогнозируемые температуры в указанные ночи несколько выше, но тоже “с морозцем чуть ниже 0°С”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на фоне такого неблагоприятного прогноза погоды коммунальные службы белорусских регионов начали активную подготовку к отопительному сезону. В одном из городом заполнять системы отопления жилых домов пообещали начать уже во вторник, 23 сентября. Узнали, когда по батареям пустят горяченькую и в остальных регионах страны.

В Беларуси начнут включать отопление? В ЖКХ предупредили о наполнении батарей