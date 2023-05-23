Теперь точно. Кто из белорусов попадет в "ополчение" и что будет там делать? Законопроект

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Опубликовано: 23.05.2023 18:20 , Обновлено: 23.05.2023

На Национальном правовом портале 23 мая появился текст законопроекта, который уже внесли в парламент, под названием "О народном ополчении". В нем даётся определение данного военизированного формирования и устанавливаются правила, кто из белорусов в "народное ополчение" попадет.

Согласно тексту законопроекта, набирать в такие отряды будут только тех белорусов, кто сам попросился. “Народное ополчение – вооруженные формирования, создаваемые из числа граждан, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административно-территориальной (территориальной) единицы”, - говорится в документе.

При этом доброволец из Гродно не сможет стать “ополченцем” в Гомеле. В законе говорится, что желающие могут вступать в отряды ополченцев только на территории, где постоянно проживают.

“Основной задачей народного ополчения является оказание содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении ими полномочий при обеспечении военного положения, защите собственности от преступных и иных противоправных посягательств”, - придумали авторы законопроекта такую задачу.

Деньги на “народное ополчение” должны будут выделять местные власти, а ещё пожертвовать смогут предприниматели и даже физлица. В законе говорится что последние две категории могут это делать только на добровольной основе.

“Народное ополчение” сможет действовать только во время военного положения. После его завершения, отряды должны быть расформированы. Количество в отрядах должны будут определять местные исполкомы “с учетом наличия добровольцев и решаемых задач”.

“Ополченцы” не смогут избежать призыва в армию или прогуливать работу. В последнем случае - почти. Есть одна возможность: “По решению местного исполнительного и распорядительного органа, местного совета обороны наниматель обязан освобождать работника от работы для участия в деятельности народного ополчения. При освобождении от работы за работником сохраняется место работы, должность служащего (профессия рабочего), средний заработок по месту работы”.

Авторы указали в документе, кого точно не возьмут в “народное ополчение”:

отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы;

в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста;

в отношении которых принято решение об интернировании;

признанные в установленном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными;

имеющие заболевания или физические недостатки, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Оружием же “ополченцев” должно будет обеспечить Минобороны. А вот какое, в законопроекте не говорится.

Что будут иметь право делать “ополченцы”

Согласно документу, добровольцам, получившим оружие будет разрешено:

применять физическую силу, применять и использовать оружие на условиях и в пределах, установленных законодательными актами для военнослужащих;

производить задержание лиц, совершивших преступление или административное правонарушение;

требовать от граждан соблюдения общественного порядка, ограничений и запретов, введенных для обеспечения военного положения;

А ещё останавливать транспорт, досматривать жилье других белорусов, проверять документы.

Белорусам, которые посчитают, что их права были нарушены “ополченцами”, предложат жаловаться на них в исполкомы.

[info_b]Подробнее с законопроектом можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2023039001” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси уже начали проводить сборы “ополченцев” даже из без понятого закона о их статусе, правах и обязанностях.

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В чем разница между теробороной, «ополчением» и мобилизованными?

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«Если есть две руки, две ноги» — Вольфович рассказал, что станет с белорусами, не попавшими в 1,5 млн мобилизованных

Напомним, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 февраля решил ответить на вопрос, кого из белорусов могут определить как “народных ополченцев”. Оказалось, что туда хотят набирать тех, кто не попадет под мобилизацию. При этом в первую очередь искать «ополченцев» будут в сельской местности. Всего хотят призывать в такие отряды до 150 тыс человек. Не исключат в том числе набор и женщин.

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