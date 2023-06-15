В народное ополчение Беларуси будут принимать иностранцев - Депутат рассказал, при каких условиях

Опубликовано: 15.06.2023 15:56 , Обновлено: 15.06.2023

В народное ополчение в Беларуси смогут попасть не только граждане страны, но и иностранцы и лица без гражданства. Это положение закреплено в законопроекте "О народном ополчении", который 15 июня был одобрен Палатой представителей.

Как пояснил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Евгений Зайцев, для “добровольного участия в обеспечении военного положения на территории Беларуси” иностранцы и лица без гражданства, равно как и сами граждане страны, должны “постоянно проживать на территории Беларуси”.

Комментируя принятие депутатами данного законопроекта, Зайцев отметил, что в ходе обсуждения документа, с момента его принятия в первом чтении 31 мая, “все основные концептуальные положения остались неизменны”. По его словам, в законопроект были внесены замечания и предложения лишь “технико-редакционного характера”, передает БелТА.

В частности, были добавлены положения, которые устанавливают полномочия местных исполнительных и распорядительных органов, местных советов обороны, которые будут извещать работодателей о зачислении их сотрудников в отряды народного ополчения. В остальном законопроект остался прежним.

Так, в документе, в числе прочего, прописано право добровольцев народного ополчения носить при себе оружие (хранить его разрешается дома, с соблюдением определенного порядка, который будет позднее прописан в отдельных документах и постановления Совета министров).

Напомним, ещё до официального принятия закона о народном ополчении, в апреле этого года Министерство обороны Беларуси впервые задействовало в своих командно-штабных учениях так называемых “народных ополченцев”. Первым привлекли отряд добровольцев, сформированный в Борисовском районе Минской области.

Минобороны Беларуси впервые задействовало на учениях «народных ополченцев»

Ранее о том, сколько всего “народных ополченцев” намерено призвать на службу Министерство оборон, какие функции им доверят и дадут ли в руки боевое оружие, рассказал глава оборонного ведомства Виктор Хренин.

Хренин рассказал, кого из белорусов зачислят в 150-тысячное «ополчение» и когда