"Для защиты от преступных посягательств" – В Беларуси узаконили народное ополчение

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Опубликовано: 18.07.2023 10:33 , Обновлено: 18.07.2023

Положения о народном ополчении теперь официально закреплены в белорусском законодательстве. В понедельник, 17 июля, пресс-служба президента Беларуси сообщила о том, что Александр Лукашенко подписал соответствующий закон.

В документе заложены правовые основы для “добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики”, пояснили в Администрации президента.

Там пояснили, что в новом законе, в числе прочего, прописали условия, при которых участники народного ополчения смогут помогать территориальным органам внутренних дел исполнять их полномочия и защищать “имущество всех форм собственности от преступных и иных посягательств”.

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Сам текст Закона “О народном ополчении” в его окончательной редакции пока не опубликован, однако ранее, когда на стадии проекта он был одобрен Палатой представителей, депутаты рассказывали, кто сможет попасть в народное ополчение в Беларуси, разрешат ли “ополченцам” носить при себе оружие и откуда будут брать деньги на обеспечение этого военизированного формирования.

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Примечательно, что ещё до официального принятия закона о народном ополчении, в апреле 2023 года Министерство обороны Беларуси задействовало в своих командно-штабных учениях так называемых “народных ополченцев”. Первым привлекли отряд добровольцев, сформированный в Борисовском районе Минской области.

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