Минобороны Беларуси впервые задействовало на учениях "народных ополченцев"

Опубликовано: 12.04.2023 13:01 , Обновлено: 12.04.2023

Министерство обороны Беларуси впервые задействовало в своих командно-штабных учениях народное ополчение. Первым привлекли отряд ополченцев, сформированный в Гливинском сельском совете (Борисовский район Минской области).

Как сообщили 12 апреля в Минобороны, отряд народного ополчения принимает участие в командно-штабных учениях с силами территориальной обороны под руководством военного комиссара Минской области. Их проводят в Борисовском районе с 11 по 13 апреля 2023 года.

Как проходит формирование народного ополчения в Беларуси и какие задачи будут выполнять “ополченцы”, рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, подчеркнул, что “защита страныимеет всенародный характер”.

“Оно формируется из числа добровольцев, жителей того или иного населенного пункта, которые будут помогать местным органам внутренних дел - прежде всего, участковым - выполнять задачи по обеспечению безопасности”, - пояснил Вольфович.

По его словам, помимо этого “народные ополченцы” будут “решать задачи военного положения” и помогать в “борьбе с диверсионно-разведывательными группами на территории того или иного района”.

В рамках нынешней проверки в состав территориальной обороны также включили территориальные подразделения Инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили в Минобороны.

“Это наиболее оснащенные и подготовленные в мирное время структуры, которые прекрасно знают каждый уголок своего района. Они оснащены самыми современными средствами: квадрокоптерами, видеокамерами, тепловизорами”, - пояснил Вольфович, отметив, что инспекторы”усилят территориальную оборону”.

Напомним, в феврале министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказывал, кого из белорусов могут определить как “народных ополченцев”. По его словам, в «народное ополчение» будут набирать тех, кто не попадет под мобилизацию. При этом в первую очередь искать «ополченцев» будут в сельской местности.

Всего планировалось призывать в отряды народного ополчения до 150 тыс человек. Не исключали в том числе набор и женщин.

Хренин рассказал, кого из белорусов зачислят в 150-тысячное «ополчение» и когда