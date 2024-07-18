Один врач на 1500 белорусов. Совмин изменил государственные соцстандарты

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Опубликовано: 18.07.2024 09:51 , Обновлено: 18.07.2024

Правительство Беларуси скорректировало государственные социальные стандарты по обслуживанию населения. Постановлением Совета министров №507 от 12 июля прописали, сколько центров соцобслуживания, учреждений дополнительного образования для детей и молодёжи, библиотек, спортивных и прочих социально значимых объектов должно быть в белорусских городах и сёлах, как должна быть организована почтовая и телефонная связь, а также сколько врачей и больничных коек должно быть в системе бесплатного здравоохранения.

Новые соцстандарты, утверждённые премьер-министром Беларуси Романом Головченко, заработают уже с 18 июля, после официального опубликования правительственного постановления на Национальном правовом интернет-портале.

Так, документом скорректирован норматив обеспеченности врачами общей практики и участковыми педиатрами. Если ранее требовалось, чтобы на 1,7 тыс. взрослого населения в Беларуси приходился один участковый врач-терапевт, то теперь эту норму убрали и оставили лишь норматив по врачам общей практики и педиатрам. Согласно постановлению, один участковый педиатр должен приходиться на 0,8 тыс. детей и один врач общей практики - на 1,5 тыс. взрослых (общий норматив по врачам общей практики для взрослого и детского населения в целом также остался неизменным - один на 1,3 тыс. человек).

Снизили и требования по больничным койкам. Если раньше в белорусских больницах должно было быть минимум 9 коек на тысячу человек, то теперь этот норматив составляет 8 коек на тысячу. Для Минска норматив и вовсе сократили этот норматив с 8 до 6,5 коеек на тысячу горожан.

[info_b]Данный норматив определяется как минимальное количество коек в больничных организациях с круглосуточным пребыванием с учетом оказания стационарной помощи на республиканском уровне, но без учета больниц сестринского ухода.[/info_b]

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Между тем, Совмин прописал обязанность белорусских больниц и поликлиник оказывать пациентам помощь с применением телемедицинских технологий. К 2025 году доля организаций, работающая на таких условиях, должна быть доведена до 100%.

Аналогичным образом, к 2025 году абсолютно всем белорусам должны стать доступны услуги почтовой связи, оказываемые посредством национальной почтовой электронной системы.

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Также правительство пообещало пустить больше транспорта в административные центры сельсоветов. Если сейчас транспортные компании обязаны делать туда минимум 16 рейсов в неделю, то уже с 2026 года - не менее 20 рейсов в неделю.

[info_b]О прочих изменениях госстандартов оказания бытовых услуг, услуг в сфере торговли, образования и культурного досуга можно узнать из постановления Совмина по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси в начале года установил норму расходов на лечение белорусов в стационаре в государственных больницах. Базовый норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи решили ввести в порядке эксперимента и пока — только в трёх регионах страны.

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А в начале лета Совет Министров подготовил проект постановления, в котором прописали максимально возможные тарифы на платные консультации и приемы врачей в организациях здравоохранения.

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