Совмин Беларуси предложил ограничить цены на платные приемы врачей в поликлиниках и медцентрах. Во сколько обойдется консультация?

Опубликовано: 17.06.2024 22:04 , Обновлено: 17.06.2024

Совет Министров Беларуси подготовил проект постановления, в котором прописали максимально возможные тарифы на платные консультации и приемы врачей в организациях здравоохранения.

Ограничить цены на прием и консультации врачей Правительство решило потому, что они входят в 38% нерегулируемых в плане тарифов услуг. Как отметили в Минздраве, несмотря на то, что почти все организации здравоохранения предлагают такие услуги, конкуренция высокая, есть значительный разброс цен.

Если средняя стоимость консультаций и приемов врачей составляет 40 рублей, то в некоторых медцентрах - 80 - 120, передал портал Office Life. Поэтому Совмин и предложил включить в перечень платных медуслуг, тарифы на которые определяет Минздрав по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), консультации и приемы.

Так, проект нового постановления Правительства определяет, что в зависимости от квалификации специалиста прием и консультация у него будут стоить от 30 до 80 рублей.

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«Введение ценового регулирования и ограничения тарифов (…) позволят ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами, получаемыми за счет населения Беларуси», - обосновали решение в проекте.

При этом его разработчики не прогнозируют «ухудшения результатов финансово-хозяйственной деятельности и изменения количества субъектов хозяйствования, оказывающих данные виды услуг». Все потому, что, по данным властей, удельный вес консультаций и приемов врачей составляет порядка 3% в общем объеме выручки.

Планируется, что постановление начнет действовать 1 ноября 2024 года.

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