До 2086 рублей. Совмин определил, сколько могут потратить на лечение белорусов в госбольницах

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Опубликовано: 29.02.2024 09:53 , Обновлено: 29.02.2024

Совет министров Беларуси установил норму расходов на лечение белорусов в стационаре в государственных больницах. Базовый норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи решили ввести в порядке эксперимента и пока - только в трёх регионах страны. Соответствующее правительственное постановление №128 в четверг, 29 февраля, выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в 2024 году на базе государственных организаций здравоохранения трёх регионов - Минска, Гомельской и Гродненской областей - будет проведен “эксперимент по планированию расходов местных бюджетов”. В его основу заложили некий “базовый норматив расходов” - то есть сумму, которую больница может выделить из местного бюджета на лечение одного пациента при оказании ему медицинской помощи в условиях стационара.

В постановлении прописали размер данного базового норматива на 2024 год, который будет зависеть от региона:

Минск – 2086 рублей,

Гомельская область – 1435 рублей,

Гродненская область – 1556 рублей.

Впрочем, итоговая сумма, которую могут потратить на лечение больницы в рамках эксперимента, будет отличаться, поскольку законодатели решили учесть при выделении средств из госбюджета ряд важных факторов, от которых может зависеть тот объём медицинской помощи, в которой нуждаются различные пациенты. В итоге сумму затрат на каждый случай госпитализации решили рассчитывать по следующей формуле:

[info_b]ССкзг = БН х КЗкзг х Ксомп х Кк, где

БН – базовый норматив в рублях;

КЗкзг – коэффициент относительной затратоемкости КЗГ;

Ксомп – коэффициент сложности оказания медицинской помощи;

Кк – корректирующий коэффициент.[/info_b]

Так, коэффициент относительной затратоемкости (КЗГ) при расчёте будет зависеть от следующих факторов:

диагноз основного заболевания;

диагноз сопутствующего заболевания или осложнения основного заболевания;

хирургическая операция или другая применяемая медицинская технология;

возраст пациента;

пол пациента;

длительность случая госпитализации;

исход случая госпитализации.

В постановлении также указано, что местные Советы депутатов тех регионов. которые участвуют в эксперименте, могут по собственному усмотрению увеличить объем выделяемых на эти цели средств, если у них есть источники покрытия таких расходов.

Следить за ходом эксперимента правительство поручило Министерству здравоохранения, которое должно отчитаться о его результатах перед Совмином до 1 апреля 2025 года.

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