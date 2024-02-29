До 2086 рублей. Совмин определил, сколько могут потратить на лечение белорусов в госбольницах
Совет министров Беларуси установил норму расходов на лечение белорусов в стационаре в государственных больницах. Базовый норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи решили ввести в порядке эксперимента и пока - только в трёх регионах страны. Соответствующее правительственное постановление №128 в четверг, 29 февраля, выложили на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, в 2024 году на базе государственных организаций здравоохранения трёх регионов - Минска, Гомельской и Гродненской областей - будет проведен “эксперимент по планированию расходов местных бюджетов”. В его основу заложили некий “базовый норматив расходов” - то есть сумму, которую больница может выделить из местного бюджета на лечение одного пациента при оказании ему медицинской помощи в условиях стационара.
В постановлении прописали размер данного базового норматива на 2024 год, который будет зависеть от региона:
- Минск – 2086 рублей,
- Гомельская область – 1435 рублей,
- Гродненская область – 1556 рублей.
Впрочем, итоговая сумма, которую могут потратить на лечение больницы в рамках эксперимента, будет отличаться, поскольку законодатели решили учесть при выделении средств из госбюджета ряд важных факторов, от которых может зависеть тот объём медицинской помощи, в которой нуждаются различные пациенты. В итоге сумму затрат на каждый случай госпитализации решили рассчитывать по следующей формуле:
[info_b]ССкзг = БН х КЗкзг х Ксомп х Кк, где
- БН – базовый норматив в рублях;
- КЗкзг – коэффициент относительной затратоемкости КЗГ;
- Ксомп – коэффициент сложности оказания медицинской помощи;
- Кк – корректирующий коэффициент.[/info_b]
Так, коэффициент относительной затратоемкости (КЗГ) при расчёте будет зависеть от следующих факторов:
- диагноз основного заболевания;
- диагноз сопутствующего заболевания или осложнения основного заболевания;
- хирургическая операция или другая применяемая медицинская технология;
- возраст пациента;
- пол пациента;
- длительность случая госпитализации;
- исход случая госпитализации.
В постановлении также указано, что местные Советы депутатов тех регионов. которые участвуют в эксперименте, могут по собственному усмотрению увеличить объем выделяемых на эти цели средств, если у них есть источники покрытия таких расходов.
Следить за ходом эксперимента правительство поручило Министерству здравоохранения, которое должно отчитаться о его результатах перед Совмином до 1 апреля 2025 года.
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