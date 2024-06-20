Вице-премьер Петришенко объявил об успехах "заботливых поликлиник" в Беларуси. Что это такое?

Опубликовано: 20.06.2024 15:49 , Обновлено: 20.06.2024

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики рассказал, что в регионах "все больше распространяется" проект "Заботливая поликлиника", и пояснил, что это такое.

“Это реальный качественный шаг вперед с точки зрения внедрения современных медицинских технологий, увеличения времени работы врача непосредственно с пациентом, создания комфортных условий для пребывания в медицинском учреждении, сокращения времени ожидания”, - процитировали Петришенко в Telegram-канале Правительства.

По информации Совета Министров, сейчас такой формой работы охвачено больше 80% населения. Как рассказал вице-премьер, за “максимально эффективным использованием высокотехнологичного медицинского оборудования” организовали постоянный мониторинг.

Фото: sb.by

Как сказано на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, цель проекта “Заботливая поликлиника” - сократить время нахождения пациента в учреждении, обеспечить комфортные условия пребывания там, уменьшить очереди, срок на оформление медицинских документов и не только.

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Так, “заботливые поликлиники” оснащают информационным электронным табло с расписанием приема врачей, количеством свободных талонов, напольным инфокиоском, который помогает управлять очередями пациентов.

Врачи “заботливых поликлиник” используют в работе специальное приложение, устанавливаемое на мобильные телефоны, планшеты. Там медик может посмотреть список визитов на тот или иной день, амбулаторную карту пациента, выписать электронный рецепт и не только.

Фото: sb.by

В комитете по здравоохранению Мингорисполкома отметили, что элементы “заботливой поликлиники” есть во всех 76 учреждениях амбулаторно-поликлинического профиля столицы.

[info_b]Подробнее с особенностями проекта можно ознакомиться на сайте ведомства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что министр здравоохранения Александр Ходжаев поручил поднять зарплаты белорусским медикам. «У нас есть резерв, каждому руководителю необходимо принять меры совместно с местными финансовыми органами по установлению надбавки по контракту медицинским работникам не менее 30% оклада”, — потребовал Ходжаев.

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