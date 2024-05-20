Совмин и КГК решили ужесточить госрегулирование тарифов в частных медцентрах и цен на лекарства

Опубликовано: 20.05.2024 16:10 , Обновлено: 20.05.2024

Совет министров Беларуси и Комитет госконтроля решили ужесточить лицензионные требования к медицинским центрам, а также госрегулирование тарифов в частных центрах и цен на лекарства. Такие меры предусмотрены в утверждённом совместном плане мероприятий на 2024 - 2025 годы.

Основной целью данного плана в правительстве назвали “создание механизмов и контроль” за установлением “обоснованных цен” на платные услуги медцентров, а также на лекарства и медицинские изделия, а также “обеспечение их доступности” для белорусов.

План по “совершенствованию механизмов ценового регулирования в сфере платных медицинских услуг” предусматривает изменение некоторых нормативных правовых актов, в частности тех, которые сегодня определяют правила установления и применения предельных максимальных тарифов на платные медицинские услуги, а также цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Беларуси.

Как пояснили 20 мая в пресс-службе белорусского правительства, одобренный план также предполагает усиление контроля за частными медицинскими центрами. С этой целью госорганы пообещали ужесточить лицензионные требования к субъектам хозяйствования, занимающимся медицинской и фармацевтической деятельностью.

Кроме того, в правительстве анонсировали новые “меры административного и организационного характера”, которые, по мнению властей, позволят “усовершенствовать ценовое регулирование и контроль в данной сфере”.

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В феврале этого гожа, как сообщил Telegraf.news, министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев озвучил одну из ключевых задач, над которой работало ведомство — уравнивание цен на платные услуги в государственных и частных клиниках. Он также прокомментировал разницу в ценах на белорусские лекарства и их импортные аналоги.

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