Обязаны ли директора давать белорусам отпуск, если те попросили его за месяц? Адвокат рассказала о нюансе

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Опубликовано: 11.11.2024 15:32 , Обновлено: 11.11.2024

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук пояснила, обязан ли наниматель дать работнику отпуск, если тот попросил его за месяц до начала.

По словам Якуты-Марчук, написать заявление на отпуск работник может, конечно, в любой момент, но работодатель при отсутствии оснований может просьбу не удовлетворить. Насколько уважительны или нет причины для предоставления отпуска, решает наниматель. Однако эти нюансы могут быть прописаны в коллективном договоре или других локальных правовых актах, отметила адвокат.

Она также напомнила, что очередность предоставления трудовых отпусков определяют в соответствующем графике, который утверждает наниматель и согласовывает профсоюз, если это предусмотрено коллективным договором. При составлении графика наниматель должен учитывать мнение работника о времени его ухода в отпуск, если, конечно, это пожелание не мешает нормальной работе организации и реализации права на отпуск других работников.

А график трудовых отпусков на календарный год составляется не позднее 5 января. Но может быть и другой срок, прописанный в коллективном договоре или соглашении. Дату начала отпуска определяют работник и наниматель по договоренности, рассказала Якута-Марчук, передала газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

Что еще стоит знать белорусам об отпуске

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебском областном управлении Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты пояснили, обязан ли работодатель продлить отпуск сотруднику, если задержал выплату отпускных.

Должен ли работодатель продлить отпуск белорусам, если не перевел за него выплаты в срок? В Минтруда ответили

Также мы сообщали, что в Департаменте госинспекции труда пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов? В Минтруда ответили

Еще мы рассказывали, что делать белорусам в случае болезни до или во время отпуска. Как пояснили в Минтруда, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него

Кроме того, мы приводили пояснения от Минтруда по вопросу о том, кто из белорусов и при каких условиях может получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Согласно ст. 161 ТК, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией.

В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск