В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него

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Опубликовано: 29.07.2024 22:02 , Обновлено: 29.07.2024

Лето - сезон отпусков. Однако нынешняя погода в Беларуси показывает, что стоит ждать не только солнца и +35°C, но и дождей со штормом. А в таких условиях есть риск заболеть. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что делать, если заболел до или во время отпуска.

Так, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

Если же болезнь застала до законного отдыха в будни, его по желанию сотрудника можно перенести на другое время этого рабочего года. Конечно, при условии договоренности между работником и нанимателем.

В целом же, как рассказали в Минтруда, для переноса не использованной из-за болезни части отпуска необходимо желание работника и наличие договоренности с нанимателем о сроке переноса. Причем он не должен выходить за рамки текущего рабочего года.

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Ранее Telegraf.news приводил пояснения от Минтруда по вопросу о том, кто из белорусов и при каких условиях может получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Согласно ст. 161 Трудового кодекса Беларуси, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией.

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Также мы писали, в каком случае белорусы могут получить от работодателя больше денег после увольнения. Разобрали кейс на примере сотрудника агропромышленного комплекса в Брагинском районе Гомельской области. Наниматель не рассчитался с ним по зарплате в день увольнения.

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