Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов? В Минтруда ответили

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Опубликовано: 31.08.2024 13:06 , Обновлено: 31.08.2024

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Согласно ст. 151 Трудового кодекса (ТК), продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях. Поэтому, как отметили в департаменте, социальный отпуск на несколько часов работник взять не может, минимальная продолжительность - один день.

К слову, как сказано в этой же статье ТК, государственные праздники и праздничные дни, которые выпадают на период трудового отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

О каких еще нюансах с отпуском стоит знать белорусам

Ранее Telegraf.news рассказывал, что делать белорусам в случае болезни до или во время отпуска. Как пояснили в Минтруда, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него

Также мы приводили пояснения от Минтруда по вопросу о том, кто из белорусов и при каких условиях может получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Согласно ст. 161 ТК, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией.

В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск

Кроме того, мы поясняли, кто из работников в Беларуси имеет первоочередное право на выбор даты отпуска. Оказывается, наниматель обязан учитывать желание сотрудника, если по закону он входит в одну из 10 категорий. К примеру, это граждане моложе 18 лет, матери (мачехи), воспитывающие двоих и более детей до 14 лет, и не только.

Кто имеет право выбрать время отпуска? В Минтруда назвали 10 категорий белорусов