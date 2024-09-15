Должен ли работодатель продлить отпуск белорусам, если не перевел за него выплаты в срок? В Минтруда ответили

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Опубликовано: 15.09.2024 14:52 , Обновлено: 15.09.2024

В Витебском областном управлении Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты пояснили, обязан ли работодатель продлить отпуск сотруднику, если задержал выплату отпускных.

Если наниматель не произвел эти выплаты в срок, отпуск по желанию работника не продлевается, а переносится на другой период текущего рабочего года, рассказала замначальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде ведомства Галина Галай. Этот период определяется по договоренности между нанимателем и сотрудником.

[info_b]К слову, эта норма определена в п. 5 ст. 171 Трудового кодекса (ТК) Беларуси (“Право работника на перенос или продление трудового отпуска в течение текущего рабочего года”).[/info_b]

Согласно ст. 176 ТК, наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до его начала, если он предоставляется согласно графику трудовых отпусков. В других случаях предоставления отпуска средний заработок работодатель обязан выплатить при согласии работника не позднее двух рабочих дней со дня начала отпуска.

Что еще стоит знать белорусам об отпуске

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Департаменте госинспекции труда пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов? В Минтруда ответили

Также мы рассказывали, что делать белорусам в случае болезни до или во время отпуска. Как пояснили в Минтруда, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него

Кроме того, мы приводили пояснения от Минтруда по вопросу о том, кто из белорусов и при каких условиях может получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Согласно ст. 161 ТК, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией.

В Минтруда пояснили, кому из белорусов не возместят деньгами неиспользованный отпуск