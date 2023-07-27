Бассейн вместо спортплощадки, машины по крышу в воде - На Москву обрушился рекордный ливень

🎥 Видео

Опубликовано: 27.07.2023 08:12 , Обновлено: 27.07.2023

Днем 26 июля на Москву и Подмосковье обрушился небывалый ливень. В некоторых районах во время грозы выпал град, а общее количество осадков - 46 мм, выпавших буквально за пару часов - оказалось историческим. Предыдущий рекорд был установлен ещё в 1894 году, когда в Москве выпало 42,5 мм осадков. Сильная гроза накануне вечером обрушилась также и на украинскую столицу, Киев.

По данным официального телеграм-канала городского хозяйства Москвы, больше всего осадков выпало в Можайском районе.

“Основной объем осадков самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП “Мосводосток”,” - рассказали там. Однако, как показывают видео самих москвичей, городское хозяйство с потоком постоянно прибывающей воды оперативно не справлялось. В итоге затопило городские улицы и дворы жилых домов, станции метро и торговые объекты российской столицы.

Соцсети наводнили видеоролики с затопленными улицами и дорогами, пешеходам приходилось едва ли не вплавь добираться до дома. Но даже в такую непогоду нашлись те, кого тропический ливень не заставил поменять свои планы и не испортил настроения: на одном из видео видно, как во дворе многоэтажки мальчишки с задором продолжают играть в футбол, несмотря на то, что спортплощадка давно превратилась в бассейн, а их игру теперь скорее можно назвать водным поло.

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Несладко пришлось владельцам авто, судя по видео, которыми поделились в соцсетях москвичи. Ливневая канализация не справлялась с быстро прибывающей водой, в результате некоторые городские улицы превратились в каналы, а во дворах многие машины оказались чуть ли не по крышу в воде.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sputnik.by?refer=embed” title=“@sputnik.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @sputnik.by [/link] В Москве наводнение [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“россия” target=“_blank” rel=“noopener”] #россия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“москва” target=“_blank” rel=“noopener”] #москва [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“наводнение” target=“_blank” rel=“noopener”] #наводнение [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“ливень” target=“_blank” rel=“noopener”] #ливень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“новости” target=“_blank” rel=“noopener”] #новости [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/No-drums-Emotional-space-like-epic-6817205888453969922?refer=embed” title=” 【No drums】 Emotional space-like epic … - MoppySound” target=“_blank” rel=“noopener”] 【No drums】 Emotional space-like epic … - MoppySound [/link]

“Венеция отдыхает”, - с грустным сарказмом заметил кто-то из пользователей соцсетей под одним из многочисленных видео с ушедшими под воду авто.

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Также затопило два торговых центра ТЦ “Вегас Кунцево” и “Румер” - вода лилась с крыш и поступала через входные двери, заливая первые этажи и не оставляя шансов сотрудникам торговой площадки остановить потоп.

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По прогнозам российских синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди в московском регионе не прекратятся, поэтому городские службы по-прежнему будут работать в режиме повышенной готовности.

На Киев обрушилась мощная гроза

Сильная гроза накануне была и в Киеве. Видео впечатляющих разрядов молний поделились местные жители:

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По сообщениям украинских СМИ, из-за сильного дождя цены на такси в городе подскочили сразу в два раза из-за резко ухудшившейся обстановки на дорогах.