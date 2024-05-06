"О конкретных запретах речи не идёт" - Чиновники в Минске назвали причину, почему не хотят диджеев на выпускных
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский озвучил основные рекомендации по организации школьных выпускных вечеров. Он заявил, что их следует проводить по "давно сформированным традицям, которые соответствуют менталитету людей и имеют положительный отклик в обществе". При этом чиновник подчеркнул, что "о конкретных запретах речи не идёт".
В комментарии госагентству «Минск-Новости» Стригельский пояснил, что “требования и установки”, которые минские власти ежегодно предъявляют к организации школьных праздничных мероприятий, “полностью совпадают” с посылом президента Беларуси Александра Лукашенко, который на днях раскритиковал практику организации настоящих шоу для выпускников с лимузинами и посещением увеселительных заведений. Такие “необоснованные излишества, граничащие с роскошью”, Стригельский назвал “неуместными” для школьных выпускных.
Лукашенко поручил Совмину и своей администрации взять на «жесткий контроль» школьные выпускные. Почему?
Представитель Мингорисполкома сообщил, что для выпускников 9-х и 11-х классов в честь последнего звонка, который дадут 25 мая, решили устроить большой городской праздник и праздничное мероприятие в “Минск-Арене”, на которое пригласили пока неназванного “известного исполнителя”. Мероприятие смогут посетить более 11 тыс. одиннадцатиклассников.
Что же до выпускных, то их городские власти рекомендовали проводить в школьных стенах 14 июня. В настоящее время, по словам Стригельского, горисполком “регламентирует формат и порядок проведения выпускных”.
С чиновниками, идеологами и политиками, но без диджеев
Согласно планам городских властей, выпускные должны начаться в 20:00–21:00 с торжественной части с вручением аттестатов, сертификатов централизованного экзамена и медалей для отличников. Пригласить на торжества, по мнению мэрии Минска, можно представителей исполнительной и законодательной власти, известных политиков, а также общественных, спортивных и культурных деятелей, чтобы “подчеркнуть значимость и важность мероприятия”, а также заложить под него “идеологическую основу”.
Так, педколлективам рекомендовали “найти место” в праздничных мероприятиях теме 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также года качества, каковым объявлен в стране 2024 год. А вот от “необоснованных излишеств, граничащих с роскошью”, предложили отказаться.
В Мингорисполкоме рассказали, можно ли школьникам самим добраться до пункта проведения ЦЭ. А уехать?
“Сегодня учреждения образования активно готовятся к торжеству, и никаких лимузинов никто не планирует. Безусловно, родители проявляют определенную инициативу. Наша задача — не допустить необоснованных сборов денежных средств на проведение выпускных вечеров. Эти вещи контролируются руководством школ, проводится соответствующая работа с родительским, попечительским комитетами”, - рассказал Стригельский, подчеркнув при этом, что “о каких-либо конкретных запретах в проведении праздника речи не идет”.
“Не смогут создать душевную атмосферу”
Представитель Мингорисполкома подчеркнул, что выпускной вечер “не должен становиться мероприятием, затратным для семейного бюджета”, поэтому “привлекать какие-то ресурсы — артистов, диджеев — не нужно”.
“Более того, они не знают ни традиций школы, ни ребят, ни педагогов. Потому не смогут создать душевную, теплую атмосферу”, - пояснил такую позицию городских властей Стригельский.
Он также озвучил наиболее “приемлемый”, с точки зрения городских властей, вариант организации питания во время торжественного вечера. По словам чиновника, этим должны заняться комбинаты школьного питания, поскольку, по его словам, в школах есть пищеблоки и всё торгово-технологическое и холодильное оборудование, необходимое “для обеспечения в первую очередь безопасного питания”.
Отказываться от традиции встречать рассвет выпускникам также, по словам Стригельского, не придётся: маршруты движения вчерашних школьников пообещали “согласовывать заранее”, а милиция пообещала обеспечить охрану общественного порядка.
В Минобразования Беларуси рассказали, в каком случае между «льготниками» будет конкурс при поступлении в вузы
Кому разрешат провести выпускной вне школьных стен?
Между тем, некоторым выпускникам городские всё же разрешили отмечать выпускной за пределами родной школы. Речь идёт о тех учебных заведениях, где ведётся ремонт или же вместимость актовых залов не позволяет вместить всех желающих придти на праздник. При этом даже в этих случаях о ресторанах и кафе речи не идёт. Так, вне школьных стен разрешили организовать выпускные:
- гимназии №36 - в Национальной школе красоты,
- гимназии №10 - во Дворце Республики,
- средней школе №4 - в Национальном центре художественного творчества,
- гимназии №13 — в Городском дворце культуры,
- гимназии № 42 — в Доме Москвы.
Ранее Telegraf.news сообщил, что на время проведения последних звонков в школах и выпускных вечеров практически по всей Беларуси планируют ввести запрет на продажу алкоголя.
Белорусские регионы назвали дату, когда на сутки запретят продавать алкоголь. Для кого пообещали сделать исключение?