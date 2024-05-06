"О конкретных запретах речи не идёт" - Чиновники в Минске назвали причину, почему не хотят диджеев на выпускных

Опубликовано: 06.05.2024 10:17 , Обновлено: 06.05.2024

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский озвучил основные рекомендации по организации школьных выпускных вечеров. Он заявил, что их следует проводить по "давно сформированным традицям, которые соответствуют менталитету людей и имеют положительный отклик в обществе". При этом чиновник подчеркнул, что "о конкретных запретах речи не идёт".

В комментарии госагентству «Минск-Новости» Стригельский пояснил, что “требования и установки”, которые минские власти ежегодно предъявляют к организации школьных праздничных мероприятий, “полностью совпадают” с посылом президента Беларуси Александра Лукашенко, который на днях раскритиковал практику организации настоящих шоу для выпускников с лимузинами и посещением увеселительных заведений. Такие “необоснованные излишества, граничащие с роскошью”, Стригельский назвал “неуместными” для школьных выпускных.

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Представитель Мингорисполкома сообщил, что для выпускников 9-х и 11-х классов в честь последнего звонка, который дадут 25 мая, решили устроить большой городской праздник и праздничное мероприятие в “Минск-Арене”, на которое пригласили пока неназванного “известного исполнителя”. Мероприятие смогут посетить более 11 тыс. одиннадцатиклассников.

Что же до выпускных, то их городские власти рекомендовали проводить в школьных стенах 14 июня. В настоящее время, по словам Стригельского, горисполком “регламентирует формат и порядок проведения выпускных”.

С чиновниками, идеологами и политиками, но без диджеев

Согласно планам городских властей, выпускные должны начаться в 20:00–21:00 с торжественной части с вручением аттестатов, сертификатов централизованного экзамена и медалей для отличников. Пригласить на торжества, по мнению мэрии Минска, можно представителей исполнительной и законодательной власти, известных политиков, а также общественных, спортивных и культурных деятелей, чтобы “подчеркнуть значимость и важность мероприятия”, а также заложить под него “идеологическую основу”.

Так, педколлективам рекомендовали “найти место” в праздничных мероприятиях теме 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также года качества, каковым объявлен в стране 2024 год. А вот от “необоснованных излишеств, граничащих с роскошью”, предложили отказаться.

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“Сегодня учреждения образования активно готовятся к торжеству, и никаких лимузинов никто не планирует. Безусловно, родители проявляют определенную инициативу. Наша задача — не допустить необоснованных сборов денежных средств на проведение выпускных вечеров. Эти вещи контролируются руководством школ, проводится соответствующая работа с родительским, попечительским комитетами”, - рассказал Стригельский, подчеркнув при этом, что “о каких-либо конкретных запретах в проведении праздника речи не идет”.

“Не смогут создать душевную атмосферу”

Представитель Мингорисполкома подчеркнул, что выпускной вечер “не должен становиться мероприятием, затратным для семейного бюджета”, поэтому “привлекать какие-то ресурсы — артистов, диджеев — не нужно”.

“Более того, они не знают ни традиций школы, ни ребят, ни педагогов. Потому не смогут создать душевную, теплую атмосферу”, - пояснил такую позицию городских властей Стригельский.

Он также озвучил наиболее “приемлемый”, с точки зрения городских властей, вариант организации питания во время торжественного вечера. По словам чиновника, этим должны заняться комбинаты школьного питания, поскольку, по его словам, в школах есть пищеблоки и всё торгово-технологическое и холодильное оборудование, необходимое “для обеспечения в первую очередь безопасного питания”.

Отказываться от традиции встречать рассвет выпускникам также, по словам Стригельского, не придётся: маршруты движения вчерашних школьников пообещали “согласовывать заранее”, а милиция пообещала обеспечить охрану общественного порядка.

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Кому разрешат провести выпускной вне школьных стен?

Между тем, некоторым выпускникам городские всё же разрешили отмечать выпускной за пределами родной школы. Речь идёт о тех учебных заведениях, где ведётся ремонт или же вместимость актовых залов не позволяет вместить всех желающих придти на праздник. При этом даже в этих случаях о ресторанах и кафе речи не идёт. Так, вне школьных стен разрешили организовать выпускные:

гимназии №36 - в Национальной школе красоты,

гимназии №10 - во Дворце Республики,

средней школе №4 - в Национальном центре художественного творчества,

гимназии №13 — в Городском дворце культуры,

гимназии № 42 — в Доме Москвы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на время проведения последних звонков в школах и выпускных вечеров практически по всей Беларуси планируют ввести запрет на продажу алкоголя.

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