Белорусские регионы назвали дату, когда на сутки запретят продавать алкоголь. Для кого пообещали сделать исключение?

💼 Официально

Опубликовано: 05.05.2024 14:03 , Обновлено: 05.05.2024

Большинство белорусских регионов определилось с так называемыми "Днями трезвости", когда в розничной торговле ограничат продажу алкоголя. В ближайшее время белорусов ждёт как минимум один такой день, когда купить алкогольную продукцию нельзя будет практически по всей стране. Впрочем, некоторые исключения в нормативных актах местных исполкомов всё-таки предусмотрены.

Отметим, что конкретные “Дни трезвости” и условия их проведения в том или ином регионе устанавливают, как правило, городские и районные исполнительные комитеты, прописывая их в локальных нормативных актах. Однако, один день в году - в день проведения последних звонков в школах и выпускных вечеров - запрет на продажу алкоголя традиционно вводится практически по всей Беларуси. В 2024 году таким днём станет 14 июня .Как правило, запрет вводится ровно на сутки, начиная с 8:00 . Многие региональные власти уже обнародовали подобное решение, остальные, вероятно, сделают это в ближайшее время.

В каких регионах Беларуси запланированы суточные запреты на алкоголь в мае?

Впрочем, помимо школьных выпускных, каждый регион определяет дополнительные “Дни трезвости”, как правило, приурочив их к знаковым спортивно-массовым мероприятиям или народны гуляньям.

Так, в субботу, 4 мая, на Национальном правовом интернет-портале появилось решение Минского районного исполнительного комитета №4179. Согласно документу, запрет на продажу алкогольной продукции на сутки на территории района также введут с 08:00 25 мая “в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними”.

Ранее с таким же обоснованием о Днях трезвости объявили власти других белорусских регионов, а именно:

15 мая - Пружанский район, с 8:00 до 17:00;

17 мая – Бобруйск, с 00:00 до 24:00;

24 мая – Костюковичский район, с 00:00 до 24:00;

31 мая – Крупский, Костюковичский, Глусский районы, с 00:00 до 24:00.

Депутаты изменили закон об ЛТП. Кого из белорусов могут туда направить?

Для кого сделают исключения в Дни трезвости?

Как правило, в решениях местных исполкомов оговорено, что данный запрет не распространяется на розничную торговлб на объектах общественного питания, там где алкоголь продаются на розлив.

Кроме того, как указано в решении Пружанского райисполкома, ограничения на продажу алкоголя не распространяются розничные торговые объекты, если речь идёт о проведении:

ритуальных обрядов,

свадебных и юбилейных торжеств.

Ранее Telegraf.news рассказал, при каких условиях белорусов могут отправить в лечебно-трудовые профилактории. Оказывается, такая мера предусмотрена не только для хронических алкоголиков, но и при других обстоятельствах.

Для возмещения расходов. В прокуратуре рассказали, кого из белорусов отправят в ЛТП «в довесок» к алкоголизму