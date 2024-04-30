Лукашенко поручил Совмину и своей администрации взять на "жесткий контроль" школьные выпускные. Почему?

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Опубликовано: 30.04.2024 14:18 , Обновлено: 30.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичский район Могилевской области поручил Совету министров и главе своей администрации взять на "жёсткий контроль" проведение школьных выпускных.

“Члены Правительства здесь, руководитель Администрации президента. Возьмите это [проведение выпускных] жестоко на контроль”, - процитировала его пресс-служба.

Такое заявление Лукашенко сделал при разговоре о современных выпускных в белорусских школах. Так, жительница Костюковичей спросила президента, как он относится к выпускным, которые, как передала ее слова пресс-служба, превращаются в шоу на лимузинах с посещением увеселительных заведений.

“К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет”, - сказал президент.

Он отметил, что нельзя допускать расслоения (вероятно, социального). “Какой-то там “крутяк” тебе помог или ты побогаче - ты лимузин заказал, приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят? Это неправильно”, - заявил Лукашенко. И добавил, что “нельзя это культивировать и поддерживать”.

Также, по его мнению, при организации выпускных “должна быть душа”. “Мы - душевные люди. Школа, коллектив, родители - они должны собираться. Лучше с родителями, хотя бы первая часть. Потом родителей уже домой отправят. В середине этой торжественной части [выпускники] побудут сами. И встретят рассвет”, - поделился своим видением Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Лукашенко относится к практике сбора денег с родителей в школах. «Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только директорам надо разумно это делать», - отметил глава государства в сентябре 2023 года.

Лукашенко рассказал, что будет с родителями, которые отказались сдавать деньги школам — «Надо разумно это делать»