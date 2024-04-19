В Мингорисполкоме рассказали, можно ли школьникам самим добраться до пункта проведения ЦЭ. А уехать?

Опубликовано: 19.04.2024 18:36 , Обновлено: 19.04.2024

Близится конец учебного года - выпускники 11-х классов в Беларуси будут сдавать централизованный экзамен (ЦЭ). Как столичные школьники будут добираться до пунктов проведения испытаний, агентству "Минск-Новости" рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

“Добираться к пункту проведения ЦЭ столичные учащиеся будут централизованно. Каждое учреждение образования заранее прорабатывает маршрут, составляет график прибытия групп к месту написания экзаменов”, - сообщила заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Татьяна Дудкова.

Такую схему разработали для того, чтобы избежать “долгих ожиданий” в пунктах проведения ЦЭ, пояснила Дудкова. Для доставки школьников будут использовать как общественный транспорт, так и заказной. К примеру, по словам представителя комитета по образованию, в Заводском районе все школы и гимназии решили использовать арендованные автобусы.

Также Дудкова рассказала, что для доставки выпускников в пункты проведения ЦЭ Мингорисполком тесно сотрудничает с предприятием «Столичный транспорт и связь», куда будут передавать графики передвижения организованных групп школьников.

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Кроме того, предусмотрен дежурный транспорт, который оперативно выедет на нужный маршрут в случае “временных сбоев”, отметила представитель комитета по образованию Мингорисполкома.

А назад можно самому?

Если в пункты проведения ЦЭ выпускники должны добираться строго централизованно, то обратно могут возвращаться как сами, так и с педагогами. Законные представители ребенка пишут заявление - и он может самостоятельно поехать домой после ЦЭ, рассказала Дудкова.

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Остальных же будут собирать в отдельных аудиториях, и вместе с сопровождающими школьники централизованно поедут в свои учреждения образования.

Напомним, ЦЭ в этом году пройдет 27 и 30 мая. 30-го проведут экзамен по белорусскому и русскому языкам, а 27-го - по предмету на выбор. Резервные дни для сдачи ЦЭ назначили на 21 и 23 июня. Кроме того, выделили в этом году особые дни для “нарушителей” - 19 и 21 августа. В эти даты пересдать экзамен смогут те, кто попался на списывании или, к примеру, использовании мобильного телефона.

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