В Минобразования Беларуси рассказали, в каком случае между "льготниками" будет конкурс при поступлении в вузы

Опубликовано: 18.04.2024 09:09 , Обновлено: 18.04.2024

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов рассказал, при каком условии между "льготниками", которые поступают в вузы без вступительных испытаний, будет конкурс. Слова представителя Минобразования привело агентство БелТА.

Все дело в количестве бюджетных мест, которые, по словам Пищова, должны остаться на общий конкурс независимо от количества “льготников”. “20% от контрольных цифр приема по всем специальностям (по медицинским специальностям - до 10% от контрольных цифр приема) останется на общий конкурс”, - сообщил представитель Минобразования.

Это сделано для того, чтобы абитуриенты, которые не имеют льгот и поступают на условиях сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) или централизованного тестирования (ЦТ), смогли принять участие в конкурсе, даже если на ту или иную специальность “льготников” будет больше, чем бюджетных мест.

Что будет в таком случае с этой категорией абитуриентов, Пищов тоже рассказал. Если тех, кто поступает без вступительных испытаний, будет больше 80% от контрольных цифр приема, то среди этих “льготников” тоже будет конкурс. “И некоторые в такой ситуации не смогут поступить, возникнет необходимость участвовать в общем конкурсе”, - отметил представитель Минобразования.

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То есть “льготники” будут конкурировать вместе с обычными абитуриентами за эти 20% бюджетных мест (на медицинские специальности - до 10%), которые выделили на общий конкурс.

Что за “льготники”

Пищов не перечислил, кто входит в эту категорию, однако отметим, что выпускники учреждений общего среднего образования с золотой или серебряной медалью могут поступать на так называемые “наиболее востребованные экономикой специальности” без вступительных испытаний (то есть по медали, также нужно иметь рекомендацию от педсовета школы).

В основном это педагогические специальности: дошкольное, начальное образование, физико-математическое, историческое, филологическое и другие. Еще, к примеру, «компьютерная физика», «лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса» и не только

Кроме того, с этого года медалисты, а также обладатели дипломов с отличием колледжа могут поступить без экзаменов «практически на все специальности в региональные вузы за исключением определенного перечня, в который входят медицинские специальности, правоведение, международные отношения и некоторые другие», сообщал в марте Пищов.

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Вообще же, подробный перечень, на какие специальности медалисты могут поступить без вступительных испытаний, стоит уточнять на сайте того или иного вуза.

Кстати, без экзаменов на педспециальности также могут поступать победители третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады по учебным предметам. “Республиканцам”, к слову, положена денежная премия за свою победу.

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