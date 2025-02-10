Нужно ли заново оформлять доверенность, если сменил паспорт? Нотариус разъяснила белорусам

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Опубликовано: 10.02.2025 14:16 , Обновлено: 10.02.2025

Необходимо ли переоформить нотариально заверенную доверенность в случае замены паспорта как доверителем, так и доверенным лицом, поскольку в новом паспорте другие номер и серия? На этот вопрос ответила Ольга Медяло, консультант нотариальной конторы Ивьевского района.

«Не нужно. Исчерпывающий перечень причин, ведущих к прекращению действия доверенности, указан в статье 189 Гражданского кодекса Республики Беларусь», — пояснила она в ответе на вопрос читателей газеты «Іўеўскі край».

Доверенность прекращает своё действие в следующих случаях:

Истечение срока действия доверенности.

Отмена доверенности лицом, её выдавшим.

Отказ лица, которому выдана доверенность.

Прекращение юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.

Смерть гражданина, выдавшего доверенность (либо лица, которому она выдана), объявление его умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Как видим, новые реквизиты паспорта доверенным лицом в этом перечне не значится.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси завещание можно изменять, отменять или дополнять. А сколько раз, рассказала нотариус Людмила Тарасова в тг-канале «Совет молодых нотариусов».

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