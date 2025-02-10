Нужно ли заново оформлять доверенность, если сменил паспорт? Нотариус разъяснила белорусам
Необходимо ли переоформить нотариально заверенную доверенность в случае замены паспорта как доверителем, так и доверенным лицом, поскольку в новом паспорте другие номер и серия? На этот вопрос ответила Ольга Медяло, консультант нотариальной конторы Ивьевского района.
«Не нужно. Исчерпывающий перечень причин, ведущих к прекращению действия доверенности, указан в статье 189 Гражданского кодекса Республики Беларусь», — пояснила она в ответе на вопрос читателей газеты «Іўеўскі край».
Доверенность прекращает своё действие в следующих случаях:
- Истечение срока действия доверенности.
- Отмена доверенности лицом, её выдавшим.
- Отказ лица, которому выдана доверенность.
- Прекращение юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.
- Смерть гражданина, выдавшего доверенность (либо лица, которому она выдана), объявление его умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Как видим, новые реквизиты паспорта доверенным лицом в этом перечне не значится.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси завещание можно изменять, отменять или дополнять. А сколько раз, рассказала нотариус Людмила Тарасова в тг-канале «Совет молодых нотариусов».
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