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Нужно ли заново оформлять доверенность, если сменил паспорт? Нотариус разъяснила белорусам

Нужно ли заново оформлять доверенность, если сменил паспорт? Нотариус разъяснила белорусам
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Необходимо ли переоформить нотариально заверенную доверенность в случае замены паспорта как доверителем, так и доверенным лицом, поскольку в новом паспорте другие номер и серия? На этот вопрос ответила Ольга Медяло, консультант нотариальной конторы Ивьевского района.

«Не нужно. Исчерпывающий перечень причин, ведущих к прекращению действия доверенности, указан в статье 189 Гражданского кодекса Республики Беларусь», — пояснила она в ответе на вопрос читателей газеты «Іўеўскі край».

Доверенность прекращает своё действие в следующих случаях:

  • Истечение срока действия доверенности.
  • Отмена доверенности лицом, её выдавшим.
  • Отказ лица, которому выдана доверенность.
  • Прекращение юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.
  • Смерть гражданина, выдавшего доверенность (либо лица, которому она выдана), объявление его умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Как видим, новые реквизиты паспорта доверенным лицом в этом перечне не значится.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси завещание можно изменять, отменять или дополнять. А сколько раз, рассказала нотариус Людмила Тарасова в тг-канале «Совет молодых нотариусов».

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