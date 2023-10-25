Могут ли белорусы написать завещание на кота? Юристы объяснили, как обеспечить питомца после смерти хозяина

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Опубликовано: 25.10.2023 12:23 , Обновлено: 25.10.2023

Во многих западных странах уже никого не удивишь ни официальным браком с любимым котом или собакой, ни баснословными суммами, которые состоятельные люди переписывают на своих домашних питомцев. А могут ли белорусы официально завещать своё имущество коту или собаке и как хозяева могут позаботиться о благополучии близкого животного после своей смерти?

С таким вопросом к юристам обратилась 80-летняя жительница Брестской области. Одинокая пенсионерка переживала по поводу того, что в случае её смерти за её котом, который стал настоящим членом семьи, некому будет позаботиться.

Однако, как пояснила нотариус Минского городского нотариального округа Елена Фельдшерова, белорусский закон не позволяет завещать имущество или, например, банковский счёт четвероногому другу.

«Наши питомцы не являются субъектами наследственных правоотношений. Статьей 1042 Гражданского Кодекса определен перечень субъектов, которым можно завещать свое имущество. Это физические и юридические лица, Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы», - прокомментировала нотариус изданию «Звязда».

Она пояснила, что по правовому статусу животные в Беларуси приравниваются к имуществу, а «вещи получить наследство не могут». То есть самого кота завещать можно, в вот коту завещать что-то - нельзя.

Тем не менее, у белорусов всё же есть возможность обеспечить безбедную жизнь своим питомцам после своей кончины. Это можно сделать путём наследственного возложения. Посредством этой прописанная в законодательстве процедуры можно обязать своих наследников содержать животное, заботиться и ухаживать за ним.

Как пояснила Фельдшерова, для этого человек должен завещать часть своего имущества, за счёт которого могли бы быть покрыты расходы на содержание питомца. При этом в завещании чётко прописываются идентификационные данные конкретного животного – его паспортные данные или номер чипа.

Более того, дополнительно можно назначить исполнителя завещания. Им может выступать как другое физическое лицо, так и организация, например, зоозащитники, которые проконтролируют строгое исполнение воли хозяина и использование наследства в указанных целях.

Ранее Телеграф писал, что чиновники в эфире белорусского телевидения попытались объяснить, зачем в Беларуси предложили ввести обязательное и чипирование всех домашних собак и кошек. Оказалось, заинтересованы в этом не только Министерство ЖКХ, которое сейчас отвечает за регистрацию домашних питомцев, но и Минприроды и Минлесхоз.

«Ущерб наносят огромнейший» — Чиновники рассказали, зачем хотят чипировать всех домашних котов и собак в Беларуси