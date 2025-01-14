Уничтожить не достаточно? Минюст Беларуси объяснил новый порядок отмены завещания

Опубликовано: 14.01.2025 11:39 , Обновлено: 14.01.2025

Министерство юстиции разъяснило новую процедуру, по которой белорусы могут отменить составленное завещание. Ранее для этого достаточно было просто уничтожить всех его экземпляры. Журналисты Telegraf.news разобрались, чем отличается новый порядок.

Как пояснили в Минюсте, порядок отмены завещания изменили ещё 19 ноября 2024 года, когда вступил в силу Закон Республики Беларусь № 312-З “Об изменении кодексов” от 13 ноября 2023 года. Теперь для того, чтобы отменить завещание, белорусам придётся обращаться к нотариусу и получать официальное удостоверение.

В ведомстве пояснили, что изменение правил потребовалось из-за того, что раньше у нотариуса не было возможности удостовериться в том, что завещатель сам действительно уничтожил все экземпляры своего завещания. В практике нотариусов бывали случаи, когда впоследствии наследники, придя оформлять наследство, предъявляли свой экземпляр старого завещания и настаивали на его применении.

Чтобы избежать подобных ситуаций, было решено изменить сложившуюся практику. Теперь уничтожать все экземпляры завещания нужно непосредственно у нотариуса, после чего завещателю выдадут удостоверение распоряжения об отмене завещания. В нём укажут дату удостоверения завещания, фамилию, имя и отчество нотариуса либо иного уполномоченного лица, удостоверившего завещание, а также уникальный номер регистрации завещания в реестре нотариуса.

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Само распоряжение будут составлять в двух экземплярах - один останется у нотариуса, другой выдадут на руки. Завещатель обязан будет подписать его собственноручно присутствии нотариуса.

[info_b]О других нововведениях, связанных с нотариальной деятельностью, можно подробнее почитать по ссылке.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года Совет министров Беларуси скорректировал тарифы на некоторые нотариальные действия и услуги правового и технического характера нотариусами. Этим документом была введена плата за удостоверение распоряжения об отмене завещания — 100% базовой величины, то есть 42 рубля на сегодняшний день.

Совмин изменил тарифы на услуги нотариусов. Сколько придётся платить белорусам за отмену завещания или сделки?