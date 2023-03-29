Можно ли белорусам написать завещание дома и не ходить к нотариусу? Юристы ответили
Если написать завещание дома и не ходить с ним нотариусу, будет ли такая бумага иметь потом силу? На этот вопрос ответили в Белорусской нотариальной палате.
По словам нотариуса Татьяны Бунар, такое завещание иметь силу не будет.
«Согласно законодательству завещание должно быть нотариально заверено», — подчеркнула она.
[info_b]Как прописано в ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь, завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Это одностороння сделка, действительность которой определяется на момент составления завещания.[/info_b]
Как правильно оформить завещание?
Завещание должно быть составлено в письменной форме. Белорус может сделать это собственноручно или же попросить нотариуса, который запишет слова завещателя в присутствии свидетеля.
Однако есть строгие требования к форме завещания. Ее несоблюдение приведет к недействительности документа.
Завещание необходимо удостоверить. Для этого необходимо прийти в нотариальную контору с документом, удостоверяющим личность. При этом, если человек из-за болезни или по другим уважительным причинам не может явиться в нотариальную контору, юриста можно пригласить для удостоверения завещания по месту его нахождения, например, в больницу или на дом, отметили на сайте Белорусской нотариальной палаты.
Завещание может быть удостоверено только от дееспособного лица. Нотариус должен поговорить с завещателем без посторонних лиц, чтобы выяснить действительность его воли, для исключения возможного оказания на него давления, а также разъяснить права и обязанности.
Нотариус должен указать временя и место составления завещания. Обязательно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- личный (идентификационный) номер;
- место жительства завещателя;
- полное наименование наследников.
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