Можно ли белорусам написать завещание дома и не ходить к нотариусу? Юристы ответили

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Опубликовано: 29.03.2023 10:32 , Обновлено: 29.03.2023

Если написать завещание дома и не ходить с ним нотариусу, будет ли такая бумага иметь потом силу? На этот вопрос ответили в Белорусской нотариальной палате.

По словам нотариуса Татьяны Бунар, такое завещание иметь силу не будет.

«Согласно законодательству завещание должно быть нотариально заверено», — подчеркнула она.

[info_b]Как прописано в ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь, завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Это одностороння сделка, действительность которой определяется на момент составления завещания.[/info_b]

Как правильно оформить завещание?

Завещание должно быть составлено в письменной форме. Белорус может сделать это собственноручно или же попросить нотариуса, который запишет слова завещателя в присутствии свидетеля.

Однако есть строгие требования к форме завещания. Ее несоблюдение приведет к недействительности документа.

Завещание необходимо удостоверить. Для этого необходимо прийти в нотариальную контору с документом, удостоверяющим личность. При этом, если человек из-за болезни или по другим уважительным причинам не может явиться в нотариальную контору, юриста можно пригласить для удостоверения завещания по месту его нахождения, например, в больницу или на дом, отметили на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Завещание может быть удостоверено только от дееспособного лица. Нотариус должен поговорить с завещателем без посторонних лиц, чтобы выяснить действительность его воли, для исключения возможного оказания на него давления, а также разъяснить права и обязанности.

Нотариус должен указать временя и место составления завещания. Обязательно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

личный (идентификационный) номер;

место жительства завещателя;

полное наименование наследников.

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