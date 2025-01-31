Сколько раз можно изменить завещание в Беларуси? Нотариус ответила

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Опубликовано: 31.01.2025 19:08 , Обновлено: 31.01.2025

В Беларуси завещание можно изменять, отменять или дополнять. А сколько раз, рассказала нотариус Людмила Тарасова в тг-канале «Совет молодых нотариусов».

«Вы можете менять свою волю сколько угодно раз», — ответила нотариус.

При этом можно как полностью отменить завещание, так и изменить отдельные его пункты. Более того, завещатель не обязан сообщать наследникам о внесённых изменениях или объяснять причины своего решения.

Для изменения, отмены или дополнения завещания можно обратиться к любому нотариусу в любое время, а не только к тому, у которого оформляли первоначальный документ.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, как правильно теперь отменять завещание.

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Также мы отвечали на вопрос, можно ли никуда не ходить и составить завещание дома.

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