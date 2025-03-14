Нотариус объяснила белорусам, когда написать завещание можно только при свидетеле

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Опубликовано: 14.03.2025 16:44 , Обновлено: 14.03.2025

Завещание не всегда можно составить самостоятельно или у нотариуса наедине. Существуют ситуации, когда присутствие свидетеля обязательно. Белорусский нотариус разъяснила, когда это необходимо, и кто не может выступать в роли свидетеля.

Как объяснила специалист, в случае, когда завещание составляется нотариусом со слов завещателя, присутствие свидетеля является обязательным . Обычно такая ситуация возникает, когда у человека нет возможности написать завещание от руки. При этом закон чётко определяет круг лиц, которые не могут быть свидетелями при составлении завещания:

Нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание.

Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, а также супруг этого лица, его дети, родители, внуки и правнуки.

Наследники по завещанию или по закону.

Недееспособные граждане.

Неграмотные.

Лица с судимостью за дачу ложных показаний.

Граждане с физическими недостатками, мешающими им в полной мере осознавать происходящее.

Лица, не владеющие языком в достаточной степени.

Журналист Telegraf.news изучил Гражданский кодекс и выяснил, что ещё может быть полезно по этой теме.

По желанию завещателя завещание может удостоверить нотариус без ознакомления с его содержанием — это называется закрытым завещанием. Его особенность в том, что оно должно быть написано собственноручно и подписано лично завещателем — только так и не иначе.

Передаётся такое завещание нотариусу в конверте в присутствии двух свидетелей , которые ставят на нём свои подписи. Кстати, в этом случае свидетель может и не владеть языком в достаточной степени. Принимая закрытое завещание, нотариус обязательно разъясняет завещателю, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, и предупреждает о необходимости сохранения тайны завещания.

А ещё в исключительных ситуациях, когда нотариус физически не может удостоверить завещание, это вправе сделать другое должностное лицо, но обязательно в присутствии свидетеля . Например, главный врач больницы может заверить завещание пациента, находящегося на лечении, а командир воинской части — завещание военнослужащего. Однако, как только появится возможность, такое завещание этот начальник должен передать нотариусу по месту жительства завещателя для надлежащего оформления.

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