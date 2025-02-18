Нотариус из Витебска рассказала, как подарить свою квартиру церкви

Опубликовано: 18.02.2025 16:44 , Обновлено: 18.02.2025

Витебская областная госгазета собрала вопросы читателей, касающиеся наследства, дарения и завещаний, и направила их председателю Витебской областной нотариальной палаты Татьяне Маскиной. Среди них был один необычный, который привлёк внимание журналиста Telegraf.news. Речь шла о возможности подарить свою квартиру церкви.

Как пояснила нотариус газете «Витебские вести», для того чтобы передать недвижимость в дар религиозной организации, необходимо заключить договор дарения с приходом конкретного храма. По этому договору даритель безвозмездно передаёт квартиру в собственность прихода.

При этом для заключения договора дарения необходимо обязательное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих (зарегистрированных) в квартире, а также всех её совладельцев (если квартира находится в долевой собственности).

Договор дарения удостоверяется нотариусом, а затем подлежит обязательной государственной регистрации в территориальной организации по государственной регистрации и земельному кадастру. Только после государственной регистрации право собственности переходит к одаряемому (в данном случае, к приходу), а даритель утрачивает все права на квартиру.

Кроме того, нотариус ответила на несколько вопросов, которые то и дело возникают при более распространённых делах, нежели дарение недвижимости храму.

Дарение под условием : Нотариус пояснила, что дарение под условием (например, с запретом на продажу квартиры до совершеннолетия внука) не допускается. Дарение — это безусловная и безвозмездная передача имущества.

Сохранение права пользования при дарении : Даритель и члены его семьи могут сохранить за собой право пользования квартирой при её дарении, но это должно быть прямо указано в договоре. При этом даритель перестаёт быть собственником и не может распоряжаться квартирой.

Наследство при наличии и отсутствии завещания : Нотариус разъяснила, что сумма нотариального тарифа при оформлении наследства не зависит от наличия или отсутствия завещания. Составление завещания не является обязательным, не привносит ничего нового, если у наследодателя есть единственный наследник по закону.

Действительность доверенности при смене прописки представителя : Доверенность остаётся действительной, новую составлять не нужно.

Также нотариус привела пример из жизни: «Мать подарила дочери квартиру. После её смерти дочка пошла регистрировать договор в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, но, к своему удивлению, получила отказ. Переход права собственности не произошёл».

Оказывается, договор был составлен с условием обязательной госрегистрации. А этого сделано не было. В итоге квартира перешла в разряд наследуемого имущества.

«Пришлось обращаться за составлением искового заявления в суд о признании договора дарения действительным, платить пошлину 5 % от стоимости имущества», — обрисовала безрадостную перспективу нотариус, добавив, что 5% от стоимости жилья — это немало.

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