"Ни в коем случае не скачивайте" - Милиция предупредила белорусов о "троянских" фото. Как распознать?

Опубликовано: 24.10.2024 20:04 , Обновлено: 24.10.2024

В УВД Брестского облисполкома рассказали о "новой угрозе" в Telegram - "троянских фотографиях". Правоохранители пояснили, что это, как распознать и что делать, если сообщение с таким файлом пришло в мессенджере.

Как рассказали в милиции, пользователи Telegram могут получить сообщение с текстом «Привет! Это ты на фото?». А когда человек попытается скачать изображение, в его телефон может проникнуть вирус троян.

Но можно обезопасить себя до скачивания: нужно посмотреть на расширение файла (написано под его названием). «Фотография не может иметь расширение APK в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — порекомендовали правоохранители.

Они добавили, что АРК — это архив, в который запакованы скомпилированный (преобразованный) код и файлы данных, ресурсов какого-либо мобильного приложения или игры, которые необходимы для установки на систему Android. Но так же можно запаковать и вредоносные программы, те же вирусы.

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“Особенно бдительными должны быть владельцы мобильных телефонов системы Android, потому что именно для этих устройств предназначается рассылка вредоносных APK-файлов под видом фотографий”, - дополнили в милиции.

Там призвали предупреждать близких или знакомых, если сообщение такого плана пришло от них: есть вероятность, что их аккаунт как раз взломали.

Где белорусам еще могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

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Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

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Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?