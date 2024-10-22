Белорусский банк попросил не проходить "свой" опрос для получения денег

Опубликовано: 22.10.2024 11:35 , Обновлено: 22.10.2024

Белгазпромбанк попросил своих клиентов не откликаться на просьбы пройти опрос в Instagram-аккаунте, который "маскируется" под официальную страничку организации, для получения денег.

Это фейковый аккаунт банка (правда, ссылку на него не дали). Как сообщили в пресс-службе Белгазпромбанка, после прохождения опроса мошенники просят человека написать:

имя и фамилию,

номер телефона,

идентификационный номер документа, удостоверяющего личность,

последние две цифры карты и название банка, куда обещают перевести деньги.

В банке заверили, что его представители никогда не просят персональные данные клиентов при переписке в соцсетях и мессенджерах, по телефону, а также не организуют никаких платных опросов.

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В пресс-службе порекомендовали никогда и никому не передавать:

логины и пароли от интернет-банкинга и других систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО),

номер банковской платежной карточки и срок ее действия,

PIN-код карточки,

коды, присылаемые на мобильный телефон для подтверждения оплаты в интернете, других операций,

CVV-код карточки,

сеансовые пароли доступа в интернет-банкинг.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Беларусбанка, белорусам стали звонить на телефон люди, представляющиеся сотрудниками других банков. В дальнейшем они просят перейти для общения в мессенджеры, в том числе с использованием режима демонстрации экрана, то есть когда пользователь, с которым общается человек, может увидеть содержимое экрана его гаджета в данный момент.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

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Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

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Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?