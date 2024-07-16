"Попали в список 10 человек" - "Директора школ" стали просить белорусов поговорить с правоохранителями

Опубликовано: 16.07.2024 17:58 , Обновлено: 16.07.2024

Жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с "человеком из финансовой безопасности" по поводу одного списка.

“Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов. И с нашей школы 10 человек попали под этот список”, - привели аудиозапись звонка жительницы Скиделя в милицию.

Ей действительно позвонили. Собеседник женщины уговорил ее перевести на счет больше 1 тыс. рублей - это часть зарплаты и алиментов потерпевшей. Вскоре она осознала, что попала на крючок аферистов.

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“Я директору поверила, потому что он директор школы, просто так звонить не будет или писать. Сказал, что сейчас вам позвонит с финансовой безопасности человек”, - привела разговор с мошенниками жительница Скиделя.

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