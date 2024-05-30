"Вами интересовались правоохранители" - Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с "руководителями учреждений". В чем дело?

Опубликовано: 30.05.2024 17:58 , Обновлено: 30.05.2024

Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об "интересе" правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, мошенники изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

Аферисты, выдавая себя за руководителей, сообщают ложную информацию о том, что работником интересовались правоохранительные органы, и настаивают на сохранении конфиденциальности факта общения, отметили в ведомстве. Затем жертве злоумышленников начинают звонить якобы сотрудники правоохранительных органов и банков, иногда показывая в мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений.

При разговоре эти “сотрудники”, продолжили в Минздраве, убеждают перечислить на счета деньги под различными предлогами:

помощь в поимке преступников, которые будто бы пытаются украсть деньги, используя реквизиты счета гражданина,

наличие сведений о якобы совершении медиком преступных финансовых операций, для снятия подозрения в которых нужно выполнить определенные действия,

запланированный обыск по месту жительства гражданина для выявления и изъятия незадекларированных денежных средств.

Дальше мошенники предлагают зачислить деньги на указанные ими банковские счета, либо передать наличные посреднику, либо в случае их отсутствия оформить на свое имя кредиты для этих целей, а также предоставить реквизиты банковских карт, данные для доступа к счетам и не только.

В Минздраве порекомендовали при поступлении таких сообщений в мессенджерах проверять принадлежность аккаунта тому человеку, именем которого учетная запись названа и (или) фото которого используется в профиле. Также, конечно, важно никому не передавать реквизиты своих банковских карт, данные для доступа к счетам и незамедлительно сообщать в милицию для реагирования.

Ранее Telegraf.news сообщал, как в гродненских чатах жители стали распространять информацию о том, что по домам будто бы ходят мошенники, которые проводят перепись населения. А после их визита люди обнаруживают пропажу ценностей и денег.

«Пропадают ценности и деньги» — Милиция предупредила белорусов о мошенниках, проводящих «перепись населения»