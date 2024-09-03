Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?

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Опубликовано: 03.09.2024 08:31 , Обновлено: 03.09.2024

Столичная милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в Беларуси. На этот раз под прицелом оказались пользователей популярного у белорусов маркетплейса Wildberries. Из-за этой схемы одна минчанка уже лишилась более 35 тыс. рублей, сообщили правоохранители и дали советы, как не потерять все деньги с карты.

Как пояснили в ГУВД Мингорисполкома, мошенники используют довольно стандартную схему, но при этом пытаются вовлечь в неё человека, упоминая популярный сервис, которым пользуются многие белорусы.

Как правило, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на маркетплейсе Wildberries, кто-то якобы “пытается оформить кредит на какую-либо вещь”.

Если человек не вешает трубку на этом этапе, его “переадресовывают на якобы сотрудника правоохранительных органов” и тот подтверждает, что на ваше имя в банке оформили кредит, чтобы “отмывать” деньги, полученные преступным путём. При этом лже-сотрудник правоохранительных органов угрожает человеку обыском в квартире и “изъятием всех незадекларированных средств”, а чтобы избежать этого, предлагает “перевести деньги на специальный счет”.

Так, поддавшись на уловку мошенников, можно лишиться всех сбережений, поэтому в столичной милиции рекомендовали тем, кто получит подобный звонок, “незамедлительно обратиться в милицию”, позвонив по телефону 102 или написав в чат-бот для обратной связи милиции по ссылке.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о других популярных схемах, которые используют мошенники в Беларуси. Так, в некоторых случаях они представляются операторами связи и предлагают “продлить пакет услуг”, в других - выманивают деньги у пользователей популярных мессенджеров, взламывая аккаунты в соцсетях знакомых и используя при этом способности нейросети.

Создали «кружок» с лицом и голосом. МВД Беларуси рассказало о новой схеме мошенников в Telegram