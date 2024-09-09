"Нельзя пересылать даже близким" - Милиция предостерегла белорусов от таких фото и начала рейды по рабочим коллективам

Опубликовано: 09.09.2024 16:13 , Обновлено: 09.09.2024

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что правоохранители начали ходить по рабочим коллективам в регионе, чтобы "повысить цифровую грамотность населения". Среди прочего милиция рассказала, что белорусам нельзя фотографировать. Аналогичную акцию правоохранители организовали и на Витебщине.

На Гомельщине объявили “Неделю кибербезопасности”, которая продлится с 9 по 15 сентября. “Правоохранители проведут встречи в коллективах, также будет развернута широкая информационная кампания, включая размещение профилактических листовок, объявление данных по громкой связи в общественном транспорте”, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Там отметили, что милиция запланировала “масштабную работу по недопущению киберпреступлений”. Правоохранители порекомендовали белорусам “следить за своей цифровой безопасностью” и дали несколько практические советов:

не стоит переходить по подозрительным ссылкам, в том числе полученным через электронную почту,

не нужно указывать реквизиты своих банковских карт на сайтах, “не вызывающих доверия”,

нельзя фотографировать и пересылать фото банковских карт и паспорта через соцсети и мессенджеры (даже близким людям).

В Новополоцке Витебской области с 9 по 13 сентября пройдет профилактическая акция “Безопасный интернет - безопасная жизнь”. Там правоохранители запланировали “выступления в трудовых коллективах”, учебных учреждениях, также пообещали прийти домой к одиноким пожилым людям, которые могут стать жертвами кибермошенников.

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Где белорусам могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

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Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

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Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?