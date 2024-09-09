Милиция предупредила белорусов об опросах в родительских чатах. Что может быть не так?

Опубликовано: 09.09.2024 14:18 , Обновлено: 09.09.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили, что мошенники проникли в родительские чаты белорусов. Там аферисты, по информации правоохранителей, занимаются привычным делом - выманивают деньги.

Как рассказали в милиции Минщины, мошенники применяют разные схемы, чтобы завладеть средствами. Вот что, по данным УВД, может быть опасно в родительских чатах:

опросы на волнующие родителей школьников темы,

розыгрыши призов и голосование,

скидки по несуществующим акциям,

и даже приглашение в школьные чаты.

Как именно аферисты выманивают через вышеперечисленное деньги родителей, правоохранители не уточнили. Вполне возможно, используется классический метод, при котором злоумышленники размещают ссылку, перейдя по которой жертвы указывают на сайте реквизиты своей банковской карты (карт).

Где еще белорусам могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?

Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с “человеком из финансовой безопасности” по поводу одного списка.

“Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов”, - привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

«Попали в список 10 человек» — «Директора школ» стали просить белорусов поговорить с правоохранителями

Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?